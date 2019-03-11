Самые хитрые знаки Зодиака

Итак, вот пять "самых главных лис", по мнению астрологов!

Телец

Тельцы бывают невероятно изобретательны, если им нужно добиться своего. Эти люди очень умны, и их интеллект заточен под поиск нестандартных решений, поэтому им удается хитростью побеждать своих врагов и решать проблемы. Это совсем не значит, что Тельцам нельзя доверять. В отношении к близким они стараются не пользоваться своими врожденными навыками.

Тельцы - это те самые люди, которые могут продать любой товар, набиться в друзья к кому угодно, создать нужное впечатление о себе.

Именно поэтому они являются одними из лучших актеров на Земле. Их талант очевиден. Представителям этого знака легко удается заводить друзей, но еще им не стоит забывать о том, что некоторые люди диагностируют ложь и притворство лучше других. Эксперты dailyhoro.ru советуют им не увлекаться.

Рак

Раки - типичные манипуляторы, которые относятся с большой честностью только к членам семьи. Во всех остальных случаях доверять им стоит с опаской. Если в вашем окружении есть Рак, то он вполне может оказаться тем человеком, который дружит с вами лишь из корыстных побуждений. У этих людей довольно мало настоящих друзей, потому что много им не нужно. Если они не приглашают вас к себе домой и не знакомят с близкими, то от них можно ожидать подвоха.

Раки - люди с большим сердцем, но

если дело касается благополучия семьи, то они могут проворачивать такие махинации, что им бы позавидовали герои криминальных детективов.

Несмотря на свою хитрость, Раки являются очень благодарными - они не забудут вас, если вы им чем-то помогли, сами того не подозревая.

Скорпион

По части хитрости Скорпионам, пожалуй, нет равных. Эти люди могут обхитрить кого угодно и когда угодно. Делают они это редко, но метко. Скорпионы не могут допустить того, чтобы их поймали на лжи - это очень сильно ударит по их самолюбию, поэтому они довольно часто продумывают планы скрупулезно и многократно.

В большинстве случаев хитрость Скорпионов проявляется в банальном общении.

Эти люди следуют правилу "держи друзей близко, а врагов - еще ближе", не брезгуя общением с теми, кто им совсем не нравится.

Они мило улыбаются и делают комплименты, не распространяют слухи, и кто-то может подумать, что это высшая форма воспитанности, но нет - это высшая форма хитрости и дальновидности, ведь Скорпионы прекрасно понимают, что однажды враги могут на время стать их коллегами, единомышленниками или даже друзьями.

Стрелец

Стрельцы очень похожи на Скорпионов в плане хитрости, но они отличаются тем, что не скрывают своих корыстных побуждений. Им это просто не нужно, потому что

они прекрасно понимают и осознают силу своей харизмы. Люди сами хотят делать для них все, но не ждут ответных действий.

Стрельцы пользуются своим обаянием и умением манипулировать сознанием людей. Они прекрасно понимают, когда и в какой момент нужно сделать комплимент, похвалить человека, поддержать его. Это прирожденные психологи, сила которых заключается в умении располагать к себе любую личность. По этой причине они очень быстро поднимаются по карьерной лестнице.

Рыбы

Люди этого знака очень хитры, но довольно неряшливы в плане исполнения, поэтому их часто разоблачают. Им не дает покоя тот факт, что про них всем все известно заранее, поэтому они обманывают и притворяются лишь в самом крайнем случае. Рыбы не умеют филигранно делать то, что умеют вышеописанные знаки Зодиака.

Иногда желание сильнее возможностей, поэтому Рыбы пытаются где-то схитрить, кого-то обмануть, кому-то сделать лишний комплимент.

Иногда задуманное получается исполнить, но нередко все планы рушатся из-за того, что Рыбы слишком эмоциональны и открыты.

Это добрые и приятные люди, которые очень хотят добиться успеха без приложения серьезных усилий.