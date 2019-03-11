Разгоряченная голая Волочкова перед всеми повалялась в снегу

На свежих кадрах, опубликованных в Instagram, экс-прима Большого театра, обнаженная и разгоряченная после бани, позирует, развалившись в снегу (и даже закопавшись в сугроб!), прикрывая интимные места веником.

"Последний, видимо, снежок... Как же его будет не хватать вскоре... После баньки... У нас он еще пушистый и чистый",

Вызывающая фотосессия явно поразила фанатов Анастасии, ведь в последнее время она, казалось, остепенилась и перестала позировать в обнаженном виде, поскольку, по ее словам, готовится к свадьбе с мужчиной, имя которого пока не разглашает.