Разгоряченная голая Волочкова перед всеми повалялась в снегу
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз поделилась со своими поклонниками в Сети откровенными фото, на которых запечатлена в привычном для себя виде - совершонно голой.
На свежих кадрах, опубликованных в Instagram, экс-прима Большого театра, обнаженная и разгоряченная после бани, позирует, развалившись в снегу (и даже закопавшись в сугроб!), прикрывая интимные места веником.
"Последний, видимо, снежок... Как же его будет не хватать вскоре... После баньки... У нас он еще пушистый и чистый",
- так подписала эпатажная звезда серию провокационных снимков.
Вызывающая фотосессия явно поразила фанатов Анастасии, ведь в последнее время она, казалось, остепенилась и перестала позировать в обнаженном виде, поскольку, по ее словам, готовится к свадьбе с мужчиной, имя которого пока не разглашает.