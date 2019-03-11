Пн, 11.03.2019
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Разгоряченная голая Волочкова перед всеми повалялась в снегу
Она неисправима!

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ФОТО: instagram.com/volochkova_art

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз поделилась со своими поклонниками в Сети откровенными фото, на которых запечатлена в привычном для себя виде - совершонно голой.

На свежих кадрах, опубликованных в Instagram, экс-прима Большого театра, обнаженная и разгоряченная после бани, позирует, развалившись в снегу (и даже закопавшись в сугроб!), прикрывая интимные места веником.

"Последний, видимо, снежок... Как же его будет не хватать вскоре... После баньки... У нас он еще пушистый и чистый",

- так подписала эпатажная звезда серию провокационных снимков.

Вызывающая фотосессия явно поразила фанатов Анастасии, ведь в последнее время она, казалось, остепенилась и перестала позировать в обнаженном виде, поскольку, по ее словам, готовится к свадьбе с мужчиной, имя которого пока не разглашает.

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