Звезда сериала "Кухня" рассказал о своем состоянии здоровья

Российский актер сериала "Кухня" Дмитрий Назаров по сообщениям канала РЕН ТВ был срочно госпитализирован в Москве. Позднее актер рассказал о своем состоянии здоровья.
По словам Назарова, он ничего не знает о своей госпитализации.
"Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц", — пошутил актер.
Он опроверг сообщения в прессе и рассказал, что хорошо себя чувствует.
"У меня все хорошо. Наверное, эту информацию распустили мои враги", — сказал он.
Ранее пресса сообщала, что причиной госпитализации стали сильные боли в спине.
Дмитрий Назаров - российский актер театра и кино, телеведущий. Исполнил более 40 ролей в кино, но наиболее известен зрителям как шеф-повар Виктор Баринов из сериала "Кухня".