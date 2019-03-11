Пн, 11.03.2019
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Звезда сериала "Кухня" рассказал о своем состоянии здоровья

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Дмитрий Назаров

ФОТО: Пресс-фото

Российский актер сериала "Кухня" Дмитрий Назаров по сообщениям канала РЕН ТВ был срочно госпитализирован в Москве. Позднее актер рассказал о своем состоянии здоровья.

По словам Назарова, он ничего не знает о своей госпитализации.

"Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц", — пошутил актер.

Он опроверг сообщения в прессе и рассказал, что хорошо себя чувствует.

"У меня все хорошо. Наверное, эту информацию распустили мои враги", — сказал он.

Ранее пресса сообщала, что причиной госпитализации стали сильные боли в спине. 

Дмитрий Назаров - российский актер театра и кино, телеведущий. Исполнил более 40 ролей в кино, но наиболее известен зрителям как шеф-повар Виктор Баринов из сериала "Кухня".

ITAR-TASS 50: KHANTY-MANSIYSK, RUSSIA. FEBRUARY 25. Actor Dmitry Nazarov is pictured before the opening of the 5th Spirit of Fire International Debut Film Festival in Khanty-Mansiysk. (Photo ITAR-TASS / Konstantin Veremeichik) Дмитрий Назаров.

ФОТО: Veremeichik Konstantin/COVI

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