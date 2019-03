Звезда сериала "Кухня" рассказал о своем состоянии здоровья

ITAR-TASS 50: KHANTY-MANSIYSK, RUSSIA. FEBRUARY 25. Actor Dmitry Nazarov is pictured before the opening of the 5th Spirit of Fire International Debut Film Festival in Khanty-Mansiysk. (Photo ITAR-TASS / Konstantin Veremeichik) Дмитрий Назаров.

ФОТО: Veremeichik Konstantin/COVI