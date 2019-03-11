Звезда сериала "Кухня" рассказал о своем состоянии здоровья

По словам Назарова, он ничего не знает о своей госпитализации.

"Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц", — пошутил актер.

Он опроверг сообщения в прессе и рассказал, что хорошо себя чувствует.

"У меня все хорошо. Наверное, эту информацию распустили мои враги", — сказал он.

Ранее пресса сообщала, что причиной госпитализации стали сильные боли в спине.

Дмитрий Назаров - российский актер театра и кино, телеведущий. Исполнил более 40 ролей в кино, но наиболее известен зрителям как шеф-повар Виктор Баринов из сериала "Кухня".