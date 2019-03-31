Дмитрий Спирин о группе "Браво", рок-н-ролле и влиянии радио на современных людей

Сам исполнитель не находит в этом союзе ничего странного, подчеркивая, что "Тараканы!" имеют намного больше близости с группой "Браво", чем с другими российскими панк-рокерами.

""Браво" нам значительно ближе и по мелодике, и по музыкальной эстетике, по степени ориентации, и по жизненным ценностям, которые они транслируют. Ну, практически во всем", - поясняет он.

Дмитрий Спирин объясняет, что и то и другое - "это рок-н-ролл основанный на лучших западных образцах". "Коллектив "Браво" в самом своем начале - это группа которая ориентировалась на рокабилли, нео-рокабилли, нью-вейв, ска, - такие группы как Madness, Police и т.д", - добавляет он.

В начале своей карьеры "Тараканы!" ориентировались на панк-сцену. Исполнитель подчеркивает, что эти ресурсы, "даже на Западе являются одной и той же тусовкой, ну может быть чуть-чуть различны".

Со слов музыканта, "Тараканы!" всегда чувствовали родство с группой "Браво".

"Сотрудничество было со мной как с соавтором. Конечно, как человек, который занимается сочинением песен, я могу адаптировать свой стиль, если можно о нем говорить, тематику, фразеологию и так далее, к тому, что нужно другому артисту", - рассказывает он.

Сочиняя тексты для песен, Спирин в первую очередь ориентируется на музыку, которую дает автор, или какие-то сюжеты на которые композитор грезит, в рамках своей бессловесной мелодии.

Дмитрий рассказывает, что Евгением Хавтаном, это так всегда, практически, и было. Он всегда знает, какую песню хочет.

"Не бывает так , что он звонит и говорит, что у него нет никаких картин и ассоциаций. Обычно он имеет какую-то картинку, какой-то сюжетик, ассоциации, настроение, которое он может передать через доступные мне и ему, системы каких-то культурных кодов. Ничего в этом странного нет", - поясняет Спирин.

Это группа которой мы очень респектуем. И все парни в группе "Тараканы!" очень любят "Браво".

Музыкант признается, что он пошел на радио из любопытства.

"У начальства "Нашего радио" возникла идея создать разговорный ночной эфир. Для участия в этом эфире они привлекли не радиоведущих, не журналистов, и не например, уже готовых диджеев - они привлекли людй рок-сцены. Закрепили за каждым ночь, одну в месяц…", - вспоминает он.

Ведущие были непрофессионалами, они работали в эфире по ночам, представляя самих себя, свои точки зрения, свою манеру ведения и общения с людьми.

Спирин объяснил, что их готовили, обучали приемам и принципам, нак оторых строятся ток-шоу.

"Для того, чтобы выстроить интересную программу, должны быть включены элементы конфликта, если их не возникает, то это никому не интересно", - пояняет Спирин свои провокационные выпады в эфире.

Для программ выбирались такие темы, которые могут создать конфликт, "могут разжечь". А Дмитрий Спирин занимал максимально непопулярную позицию, которая должна была "максимально спровоцировать активное излияние противоположной позиции со стороны слушателей". Он не хотел подобного эксперимента. Это была лишь игра в радиоведущего, в ток-шоу, которое он открыл для себя.

Рассуждая о роли и влиянии современных радиостанций Спирин рассказал, что в России существует стереотип, что радио слушают в машине.

"Это удобнее всего, чтоб развлекать себя в пробках... Не нужно делать подборки. Настроился на радиоволну с той музыкой, которая тебе нравится и предположительно песня за песней там будет материал, который тебе подходит", - пояснил он.

Дмитрий Спирин полагает, что современные молодые люди (20-25 лет) выбирают музыку из рекомендованных плейлистов, Spotify и прочего, нежели чем, на радиостанциях. Тем не менее, артист считает, что радио все еще слушают, но вот его влияние значительно уменьшилось.

"У меня нет ни цифр ни статистических опросов. Но по-моему, радио слушают меньше чем сейчас. Или его слушают, как и раньше, но его влияние уже совсем не такое как было", - подчеркнул он.