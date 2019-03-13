Почему в Латвии чаще всего не могут доказать вину преступника? Разговор с Янисом Бордансом

Это подход, который демонстрирует Суд Европейского союза. Я могу только принять его во внимание и выразить свое уважение.

Во-первых, если бы мы использовали такой подход, дела бы в Латвии рассматривали быстрее, а самое главное, гораздо эффективнее с профилактической точки зрения. У пострадавших была бы вера в то, что их права соблюдаются и уважаются, а у потенциальных преступников появился бы страх. [Такой подход] их бы останавливал.

Об аудите системы правосудия. Начат ли поиск аудитора?

На данный момент - в процессе. Проходит формирование задач потенциальным аудиторам. Очень важно сформулировать, чего именно мы хотим. Это важная составляющая аудита. Все это мы делаем при помощи Министерства юстиции, так как нам необходимо проанализировать все материалы, которые на данный момент находятся в их распоряжении.

Когда планируете объявить конкурс?

Не могу дать ответ прямо сейчас, но это, вероятно, произойдет в течение месяца.

В какую сумму может обойтись аудит налогоплательщикам? В СМИ прозвучала информация о числе в полмиллиона евро.

Это та сумма, которая нам была выделена из государственного бюджета, как максимальный потолок. Она может быть и меньше. Но нужно понимать: если это будут международные аудиторы, сумма будет гораздо выше.

С одной стороны, ваша политическая власть поддерживает бескомпромиссную систему правосудия. С другой, вы не хотите, чтобы Сейм выдал члена вашей партии Юриса Юрашса для уголовного преследования. Вы не видите здесь противоречий?

Нет никакой другой стороны. Выдача для политического преследования - это фактически прецедент судебного предательства. Старые политики избегают открыто выражать свои мысли. Они, образно говоря, практикуют страусиную политику: опускают головы в песок, не называют вещи своими именами, способствуя тем самым преступлению. Все это очень тесно связано с системой правосудия. Даже в судебной системе и прокуратуре работники подчиняются руководителю, который продвигает какие-либо политические решения. Мы делаем наоборот - защищаем верховенство закона и делаем это на практике.

До голосования в Сейме об экстрадиции Юрашса для судебного преследования, вы связались с иностранными посольствами, поясняя ситуацию. Что вам ответили?

Это было информативное письмо и ответа не требовалось. Мы понимали, что у посольств, наших партнеров и у общественности возникнет непонимание ситуации. Ожидали вопросов, если не проголосуем за его экстрадицию. И поэтому мы разослали информативное письмо. Все, никакого ответа не требовалось.

Этим летом будет новый доклад Moneyval. Как вы оцениваете ситуацию в латвийском финансовом секторе сейчас, с точки зрения правосудия?