Валентин Гафт рассказал о своем состоянии здоровья

В беседе с изданием ФАН Гафт опроверг слухи и пообещал, что в эту пятницу будет играть в спектакле.

"Это безобразие. Никаких больниц нет", - ответил он, добавив, что есть кто-то, кто заинтересован в распространении слухов о смерти знаменитых людей.

"Я не выхожу из дома, ни с кем не общаюсь, и вдруг такие вещи", - объяснил он.

"Спасибо за беспокойство, но я пока жив", — подчеркнул он.

Ранее СМИ писали, что здоровье Валентина Иосифовича ухудшилось от стресса. Также, согласно слухам у артиста есть проблемы с речью и нарушена моторика.

Напомним, Валентин Гафт высказался о смерти Владимира Этуша.

"Царствие небесное… память о нем никогда не исчезнет, он вошел в историю театра вообще и Вахтанговского театра в частности, как один их лучших артистов нашего времени. Люди этого не забудут. Очень жаль", - приводит его слова Gazeta.ru