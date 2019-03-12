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Валентин Гафт рассказал о своем состоянии здоровья

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Валентин Гафт

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Ранее в СМИ появилось сообщение о госпитализации советского и российского актера театра и кино Валентина Гафта. Артист Об этом сообщала Gazeta.ru.

В беседе с изданием ФАН Гафт опроверг слухи и пообещал, что в эту пятницу будет играть в спектакле. 

"Это безобразие. Никаких больниц нет", - ответил он, добавив, что есть кто-то, кто заинтересован в распространении слухов о смерти знаменитых людей.

"Я не выхожу из дома, ни с кем не общаюсь, и вдруг такие вещи", - объяснил он.

"Спасибо за беспокойство, но я пока жив", — подчеркнул он.

Ранее СМИ писали, что здоровье Валентина Иосифовича ухудшилось от стресса. Также, согласно слухам у артиста есть проблемы с речью и нарушена моторика.

Напомним, Валентин Гафт высказался о смерти Владимира Этуша. 

"Царствие небесное… память о нем никогда не исчезнет, он вошел в историю театра вообще и Вахтанговского театра в частности, как один их лучших артистов нашего времени. Люди этого не забудут. Очень жаль",  - приводит его слова Gazeta.ru

Валентин Иосифович Гафт - народный артист РСФСР, актер театра и кино, писатель, поэт и режиссер. Гафт наиболее известен своими ролями в фильмах Эльдара Рязанова "Гараж", "Небеса обетованные", "О бледном гусаре замолвите слово", а также в картине по роману братьев Стругацких "Чародеи". 

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