Валентин Гафт рассказал о своем состоянии здоровья

Ранее в СМИ появилось сообщение о госпитализации советского и российского актера театра и кино Валентина Гафта. Артист Об этом сообщала Gazeta.ru.
В беседе с изданием ФАН Гафт опроверг слухи и пообещал, что в эту пятницу будет играть в спектакле.
"Это безобразие. Никаких больниц нет", - ответил он, добавив, что есть кто-то, кто заинтересован в распространении слухов о смерти знаменитых людей.
"Я не выхожу из дома, ни с кем не общаюсь, и вдруг такие вещи", - объяснил он.
"Спасибо за беспокойство, но я пока жив", — подчеркнул он.
Ранее СМИ писали, что здоровье Валентина Иосифовича ухудшилось от стресса. Также, согласно слухам у артиста есть проблемы с речью и нарушена моторика.
Напомним, Валентин Гафт высказался о смерти Владимира Этуша.
"Царствие небесное… память о нем никогда не исчезнет, он вошел в историю театра вообще и Вахтанговского театра в частности, как один их лучших артистов нашего времени. Люди этого не забудут. Очень жаль", - приводит его слова Gazeta.ru
Валентин Иосифович Гафт - народный артист РСФСР, актер театра и кино, писатель, поэт и режиссер. Гафт наиболее известен своими ролями в фильмах Эльдара Рязанова "Гараж", "Небеса обетованные", "О бледном гусаре замолвите слово", а также в картине по роману братьев Стругацких "Чародеи".