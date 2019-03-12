Ср, 13.03.2019
Это совсем новая модель самолета, которая дважды за год потерпела аварию. В индустрии авиации это тревожный звоночек, так как такие вещи так просто не происходят. Мэри Шиаво, эксперт отрасли

Нас ждет волна "поттеромании": создатели Pokеmon Go показали игру по "Гарри Поттеру"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Пресс-фото

Создавшая Pokеmon Go компания Niantic совместно с Warner Bros. представили новую игру для мобильного телефона Harry Potter: Wizards Unite. Игра создана по мотивам саги о Гарри Поттере и реализована с использованием технологии дополненной реальности.

Планируется, что игры будет выпущена до конца этого года, однако уже сейчас можно оформить предзаказ в Play Store.

Согласно описанию, пользователи игры должны будут сохранить секреты магов в условиях неизвестного катаклизма, в результате которого волшебные предметы и существа стали появляться в обычном мире людей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ