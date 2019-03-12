Нас ждет волна "поттеромании": создатели Pokеmon Go показали игру по "Гарри Поттеру"

Создавшая Pokеmon Go компания Niantic совместно с Warner Bros. представили новую игру для мобильного телефона Harry Potter: Wizards Unite. Игра создана по мотивам саги о Гарри Поттере и реализована с использованием технологии дополненной реальности.
Планируется, что игры будет выпущена до конца этого года, однако уже сейчас можно оформить предзаказ в Play Store.
Согласно описанию, пользователи игры должны будут сохранить секреты магов в условиях неизвестного катаклизма, в результате которого волшебные предметы и существа стали появляться в обычном мире людей.
Step through a portkey in #HarryPotterWizardsUnite and you'll enter a fully-realized VR environment. pic.twitter.com/FvFwPMoGnr— Dan Cooper (@danielwcooper) 11 марта 2019 г.