Лолита сообщила о смерти бывшего мужа

"В моей жизни ты сыграл главную роль, ты… Бесполезны слова утешения, произнесённые любыми людьми. Люблю всех, кого ты любил на этой Земле. Обещаю не оставлять…", - написала певица.

В публикации речь шла о гражданском муже Лолиты - Арнольде Спиваковском. В комментариях певица поправила подписчицу - отметив, что он сыграл важную роль не в карьере, а в жизни.

Но фолловеры не унимались и продолжали расспрашивать певицу. Лолита эмоционально ответила, что - это был ее близкий друг. Теперь она всегда будет помогать его родным и любимым, как некогда он помог ей.