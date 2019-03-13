Лолита сообщила о смерти бывшего мужа

Накануне популярная певица Лолита Милявская сделала публикацию на своей Instagram-странице, которая вызвала массу вопросов у подписчиков.
Лолита опубликовала фотографию мужчины, которую сопроводила словами полными скорби.
"В моей жизни ты сыграл главную роль, ты… Бесполезны слова утешения, произнесённые любыми людьми. Люблю всех, кого ты любил на этой Земле. Обещаю не оставлять…", - написала певица.
Фолловеры попытались выяснить, о ком именно пишет Лолита.
В публикации речь шла о гражданском муже Лолиты - Арнольде Спиваковском. В комментариях певица поправила подписчицу - отметив, что он сыграл важную роль не в карьере, а в жизни.
Но фолловеры не унимались и продолжали расспрашивать певицу. Лолита эмоционально ответила, что - это был ее близкий друг. Теперь она всегда будет помогать его родным и любимым, как некогда он помог ей.
Ранее Лолита рассказала о "кокаиновой стороне" шоу-бизнеса.