Звезда сериала "Мир Дикого запада" показала изрезанные руки и начала движение #IamNotOK

"В тот день, когда была сделана эта фотосессия, я была истощена из-за жестоких отношений, в которых я состояла. Я была измучена, в депрессии и еле держалась на ногах. Потом я начала плакать без остановки, и меня отпустили домой", - написала актриса под фото.

Она также поделилась фотографией, где видно ее изрезанные руки. Актриса признается, что она это сделала сама.

"После двух лет в отношениях с эмоциональным и физическим насилием, я начала сама наносить себе вред.

Когда мой мучитель мне угрожал или нападал, я начинала резать руки, что нейтрализовать его.

Я была в отчаянии и хотела, чтобы эти жестокие отношения прекратились, но в тот же момент, я боялась уйти", - признается Вуд.

Рейчел Вуд поделилась видео, где рассказала о своих ощущениях:

"Очень трудно чувствовать себя в безопасности. Я думаю об этот каждый день. Со мной не все в порядке, сколько бы я над собой не работала, - подчеркнула она.

Она отметила, что каждый день испытывает определенные трудности.

"Я до сих пор ищу покой, ищу безопасность. Я хочу все оставить позади, но не уверена, что у меня это когда-нибудь полностью получится. Со мной не все в порядке, потому что я не помню, как это - не бояться", - сказала она.