Звезда сериала "Мир Дикого запада" показала изрезанные руки и начала движение #IamNotOK

Американская актриса, модель и музыкант Эван Рэйчел Вуд на своей странице в Instagram призналась об эмоциональном и сексуальном насилии, которое испытала. Девушка создала хештег #IamNotOK (в переводе с анг. языка - "со мной не все в порядке") и призвала других жертв не молчать, а высказаться об этом публично.
"В тот день, когда была сделана эта фотосессия, я была истощена из-за жестоких отношений, в которых я состояла. Я была измучена, в депрессии и еле держалась на ногах. Потом я начала плакать без остановки, и меня отпустили домой", - написала актриса под фото.
Она также поделилась фотографией, где видно ее изрезанные руки. Актриса признается, что она это сделала сама.
"После двух лет в отношениях с эмоциональным и физическим насилием, я начала сама наносить себе вред.
Когда мой мучитель мне угрожал или нападал, я начинала резать руки, что нейтрализовать его.
Я была в отчаянии и хотела, чтобы эти жестокие отношения прекратились, но в тот же момент, я боялась уйти", - признается Вуд.
*trigger warning* 2 years into my abusive relationship I resorted to self harm. When my abuser would threaten or attack me, I cut my wrist as a way to disarm him. It only made the abuse stop temporarily. At that point I was desperate to stop the relentless abuse and I was too terrified to leave. #IAmNotOk
Рейчел Вуд поделилась видео, где рассказала о своих ощущениях:
"Очень трудно чувствовать себя в безопасности. Я думаю об этот каждый день. Со мной не все в порядке, сколько бы я над собой не работала, - подчеркнула она.
Она отметила, что каждый день испытывает определенные трудности.
"Я до сих пор ищу покой, ищу безопасность. Я хочу все оставить позади, но не уверена, что у меня это когда-нибудь полностью получится. Со мной не все в порядке, потому что я не помню, как это - не бояться", - сказала она.
Напомним, весной 2018 года Эван Рэйчел Вуд впервые призналась, что подвергалась сексуальному и эмоциональному насилию в отношениях. Актриса рассказывала, что ее партнер психологически и физически издевался над ней, требуя от женщины доказательств ее любви. По ее словам, насилие включало в себя "больные ритуалы связывания ее рук и ног", также женщину "избивали и говорили ей непередаваемые вещи".