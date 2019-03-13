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Звезда сериала "Мир Дикого запада" показала изрезанные руки и начала движение #IamNotOK

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Эван Рэйчел Вуд

ФОТО: скриншот https://www.instagram.com/evanrachelwood

Американская актриса, модель и музыкант Эван Рэйчел Вуд​ на своей странице в Instagram призналась об эмоциональном и сексуальном насилии, которое испытала. Девушка создала хештег #IamNotOK (в переводе с анг. языка - "со мной не все в порядке") и призвала других жертв не молчать, а высказаться об этом публично.

"В тот день, когда была сделана эта фотосессия, я была истощена из-за жестоких отношений, в которых я состояла. Я была измучена, в депрессии и еле держалась на ногах. Потом я начала плакать без остановки, и меня отпустили домой", - написала актриса под фото. 

Она также поделилась фотографией, где видно ее изрезанные руки. Актриса признается, что она это сделала сама. 

"После двух лет в отношениях с эмоциональным и физическим насилием, я начала сама наносить себе вред.

Когда мой мучитель мне угрожал или нападал, я начинала резать руки, что нейтрализовать его.

Я была в отчаянии и хотела, чтобы эти жестокие отношения прекратились, но в тот же момент, я боялась уйти", - признается Вуд. 

Рейчел Вуд поделилась видео, где рассказала о своих ощущениях:

"Очень трудно чувствовать себя в безопасности. Я думаю об этот каждый день. Со мной не все в порядке, сколько бы я над собой не работала, - подчеркнула она. 

Она отметила, что каждый день испытывает определенные трудности. 

"Я до сих пор ищу покой, ищу безопасность. Я хочу все оставить позади, но не уверена, что у меня это когда-нибудь полностью получится. Со мной не все в порядке, потому что я не помню, как это - не бояться", - сказала она.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Why #IAmNotOk @iamnotokmvmt

A post shared by Evan Rachel Wood (@evanrachelwood) on

Напомним, весной 2018 года Эван Рэйчел Вуд впервые призналась, что подвергалась сексуальному и эмоциональному насилию в отношениях. Актриса рассказывала, что ее партнер психологически и физически издевался над ней, требуя от женщины доказательств ее любви. По ее словам, насилие включало в себя "больные ритуалы связывания ее рук и ног", также женщину "избивали и говорили ей непередаваемые вещи".

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