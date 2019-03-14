Журнал: неизвестно, куда подевались перечисленные OOO Rīgas karte 20 млн евро

В прошлом году дотации самоуправления составляли 122,7 млн, еще 11,2 было получено от государства. Бывший глава правления RS Анри Матисс после аудита, проведенного "Ernst&Young" указал на несоразмерно большие траты на содержание системы е-талонов, поэтому журнал просит муниципальное предприятие RS дать отчет о суммах, которые ежегодно тратились на услуги RK.

По данным RS, с 2008 года предприятие заплатило RK 216 млн, включая PVN. Это не только на поддержание системы е-талонов. В нее входит и система автостоянок, а также терминалы в школьных столовых, где школьники "пикают" свои Карты рижанина, чтобы получить бесплатный обед

Само Rīgas satiksme владеет 51% долей предприятия Rīgas karte. Второй владелец - котируемая на бирже американская компания Conduent.

Как сообщают журналисты, договор по сотрудничеству, заключенный до 2020 года предусматривает увеличение суммы дотаций - это известно из выводов "Ernst&Young". Аудиторы призывают RS оценить насущность выплат и необходимость полученных услуг.

Также много вопросов возникает факт несоответствия оборота RK выплаченным ему суммам RS. В период с 2009 по 2017 год "набежала" сумма в 20 млн евро. В каких бухгалтерских лабиринтах она потерялась - пока неизвестно.

Председатель правления RK Эрик Моризур утверждает, что поданная RS информация о перечислениях в RK - считается правильной только за 2017 и 2018 год - остальные данные "значительно разнятся". Какие же цифры на самом деле правильные Моризурс отказался называть, ссылаясь на конфиденциальность.

Сумма "вливаний" в RK в течение 10 дней постоянно росла: большая ее часть предусматривалась для поддержания системы э-талонов. Так 2009 году - это 5,87 млн евро без PVN, в 2018 году - 14,75 млн. евро. И это учитывая, что за последние 4 года поток пассажиров, обслуживаемых RS уменьшался, а доходы RK наоборот - росли.

Однако Моризур категорически не согласен с мнением, что предложенные столице предприятием услуги слишком дороги.

Как мы уже сообщали, подозреваемый в коррупции член правления Rīgas karte (RK) Александр Брандавс ушел в отставку.

На прошлой неделе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) объявило, что начало уголовный процесс о преступных деяниях - взяточничестве и посредничестве во взяточничестве, возможно, совершенных должностными лицами предприятия RK.

В материалах уголовного дела содержатся сведения о передаче взятки посреднику для дальнейшей передачи должностным лицам, чтобы они, используя свое служебное положение, совершили действия в интересах взяткодателя.

В рамках уголовного процесса был задержан Брандавс.

До 7 марта он занимал должность руководителя отдела электронных расчетов RS но в связи с задержанием правление предприятия отстранило его от этой должности.

7 марта KNAB назначило Брандавсу в качестве меры пресечения залог в размере 200 000 евро, запрет приближаться к определенным лицам и запрет на выезд из страны.

Залог был внесен и вечером 7 марта Брандавс был освобожден из-под стражи.