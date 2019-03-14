Двухлетний мальчик пять дней выживал в горах без воды и еды

Мальчик Энтони Йохендри Монтенегро Эррера пропадал 5 дней.

Обеспокоенные члены семьи боялись худшего, но, к счастью, сосед Марвин Гомес нашел растрепанного малыша среди кустов.

Врачи, которые осматривали мальчика, сказали, что он был очень грязным с плохим состоянием кожи, но в остальном был здоров.

Они не могут объяснить, как малыш смог выжить пять дней в одиночестве на горе без еды, воды и одежды. Отец малыша Лазаро Черногория считает, что кто-то, возможно, забрал его сына, а затем освободил его.

Местная полиция расследует это дело.

Мы сообщали, что в Северной Каролине (США) в лесу потерялся трехлетний Кейсе Хэтэуэй. Два дня его искали и, к счастью, нашли.

Его искали вертолеты, беспилотники и спасатели. В конце концов ребенка нашли в кустах, когда он звал маму. Он замерз и сильно проголодался, но состояние его было удовлетворительным.

Мальчик начал рассказывать, что ему помог дружелюбный медведь, который все время находился рядом. Это же он рассказывал и своей семье.