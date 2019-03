Панин собирается лишить бывшую жену родительских прав

View this post on Instagram

Моя дочка потеряла Мать ❗️ Нюся окончательно отказалась общаться со своей Матерью потому что она отказалась выпустить её на профилактическое лечение за границу. Она поставила письменный запрет на выезд. Врачи посоветовали нам посетить зарубежный оздоровительный лагерь, Аня ей позвонила, а Мать даже не стала её слушать. Аня очень плакала. Я продал ради этой поездки последний мотоцикл BMW. По суду ребёнок живёт со мной, но мать не лишена родительских прав. ТЕПЕРЬ ПРИДЁТСЯ ЛИШАТЬ! #АлексейПанин #АннаПанина