Панин собирается лишить бывшую жену родительских прав

Накануне российский актер Алексей Панин на своей странице в Instagram заявил, что собирается лишить свою бывшую жену Людмилу Григорьеву родительских прав.
Актер написал, что его дочь отказалась от общения со своей матерью, так как она отказалась дать ей разрешение на заграничную поездку, которая нужна для профилактики здоровья девочки.
"Моя дочка потеряла Мать. Нюся окончательно отказалась общаться со своей матерью потому, что она отказалась выпустить её на профилактическое лечение за границу. Она поставила письменный запрет на выезд.
Врачи посоветовали нам посетить зарубежный оздоровительный лагерь. Аня ей позвонила, а мать даже не стала её слушать. Аня очень плакала", - написал Панин.
Он также отметил, что ради того, чтобы отправить девочку в лагерь, ему пришлось продать свой "последний мотоцикл".
"Я продал ради этой поездки последний мотоцикл BMW. По суду ребёнок живёт со мной, но мать не лишена родительских прав. Теперь придется лишать!", - подчеркнул он.
Ранее Алексей Панин опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию визы для поездки в США. Снимок сопровождал текст, в котором артист прощался с Родиной.
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Моя дочка потеряла Мать ❗️ Нюся окончательно отказалась общаться со своей Матерью потому что она отказалась выпустить её на профилактическое лечение за границу. Она поставила письменный запрет на выезд. Врачи посоветовали нам посетить зарубежный оздоровительный лагерь, Аня ей позвонила, а Мать даже не стала её слушать. Аня очень плакала. Я продал ради этой поездки последний мотоцикл BMW. По суду ребёнок живёт со мной, но мать не лишена родительских прав. ТЕПЕРЬ ПРИДЁТСЯ ЛИШАТЬ! #АлексейПанин #АннаПанина