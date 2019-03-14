Панин собирается лишить бывшую жену родительских прав

Актер написал, что его дочь отказалась от общения со своей матерью, так как она отказалась дать ей разрешение на заграничную поездку, которая нужна для профилактики здоровья девочки.

"Моя дочка потеряла Мать. Нюся окончательно отказалась общаться со своей матерью потому, что она отказалась выпустить её на профилактическое лечение за границу. Она поставила письменный запрет на выезд.

Врачи посоветовали нам посетить зарубежный оздоровительный лагерь. Аня ей позвонила, а мать даже не стала её слушать. Аня очень плакала", - написал Панин.

Он также отметил, что ради того, чтобы отправить девочку в лагерь, ему пришлось продать свой "последний мотоцикл".

"Я продал ради этой поездки последний мотоцикл BMW. По суду ребёнок живёт со мной, но мать не лишена родительских прав. Теперь придется лишать!", - подчеркнул он.