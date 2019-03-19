"Все мы должны совершать ошибки..." - Дельфин о Риге, современной России и музыке

23 марта в рижском клубе Studio 69 с концертом выступит российский поэт и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков). Прошлой весной он выпустил альбом "442", который авторитетные музыкальные критики провозгласили лучшим российским диском года. Мощные тексты, жесткое звучание и энергия протеста в каждой строчке — альбом получился злободневным и провокационным. Русский TVNET расспросил Дельфина о том, что его не устраивает в российской жизни и о новом этапе в его творчестве.

Дельфин ФОТО: Пресс-фото/ Валентин Блох

Дельфин начал сольную карьеру в 1997 году выпуском альбома "Глубина резкости", а до этого был участником скандального хип-хоп-трио "Мальчишник".

Его музыкальный стиль трудно поддается определению. Это смесь альтернативного рока, рэпа, электронной музыки, нойз-рока, трип-хопа и пост-панка.

В 2014-м году Дельфин выпустил первый сборник стихов, несколько текстов с которого потом переложил на музыку. Недавно вышел еще один поэтический сборник музыканта "Детские стихи", иллюстрации к которому создал его сын Мирон.

Дельфин ФОТО: Пресс-фото/ Валентин Блох

Новый альбом Дельфина "442", выпущенный прошлой весной, в день премьеры возглавил топ-чарты iTunes и Google Play, многие критики провозгласили его прорывом года.

"История о ребёнке, пропавшем на городском карнавале. Эпитафия детям, погибшим на сегодняшних войнах.

Взгляд на несчастное человечество глазами хладнокровной инопланетной цивилизации. Резкий выпад против всех и всяческих революций.

Молитва пилота, летящего бомбить спящий город. Семь треков, барабаны с гитарой и один человек у микрофона — этого вполне достаточно, чтобы довести слушателя до слёз", - восторгался музыкальный критик "Коммерсанта" Борис Барабанов.

Высоко оценил альбом Дельфина и Артемий Троицкий, назвав Дельфина "лучшим российским поэтом, в этой работе доказавшим свое величие".

Сам же Дельфин прокомментировал пластинку так:

"Я всегда больше интересовался тем, что происходит внутри меня… Но даже если ты не хочешь вникать в то, что происходит вокруг, информация об этом всё равно проникает в твою жизнь отрывками новостей из проезжающих рядом машин, рассказами друзей и знакомых. Поэтому я подумал, что стоит высказаться и не касаться больше этой темы".

По словам Дельфина, в его альбоме нет злобы, только раздражение. "Политики там тоже нет. Это взгляд человека, долго не открывавшего окно, но вдруг посмотревшего в него, оглянувшегося по сторонам, ужаснувшегося тому, что там происходит, и благополучно его закрывшего. Получившиеся 7 треков — мои ощущения от того, что происходит вокруг".

- Андрей, вы в Риге выступите не впервые. Связаны ли у вас с нашим городом какие-то эмоции?

- Да, я бывал в Риге неоднократно. И в составе "Мальчишника" и до него, и с сольными проектами. Я хорошо знаю ваш город, в Риге живут несколько моих приятелей, которых знаю с детства.

В Риге проходили брейк-дэнс фестивали, в которых я принимал участие. Так что эмоции самые приятные.

Дельфин ФОТО: пресс-фото/ Полина Балашова, Валентин Монастырский, Сергей Рыков

- Песни на вашем альбоме названы трехзначными числами. Но вы никому не рассказываете, что они означают. Нумерология в вашей жизни играет какую-то роль?

- Думаю, все теории по поводу чисел в названиях, придуманные людьми имеют право на существование. Но что они значат - это должно остаться загадкой для аудитории. Это важно только для меня.

- Ваш альбом пронизан протестным настроением, при этом тексты многослойные, понимать их можно по-разному. Что конкретно вас раздражает в современной российской жизни?

- Раздражает то, о чем говорится на пластинке. Все не однозначно. Эта неоднозначность и выливается в многослойность текстов.

Те люди, которые говорят о чем-то очень конкретно и уверенно, в большинстве своем говорят глупости.

А на самом деле мир многослоен, надо учиться жить с этим.

- Если бы вас попросили принять участие в акции протеста в России, вы бы согласились?

- Я бы хорошо подумал.

- Как вам кажется, в России сейчас хватает пассионарных людей?

- Думаю, не хватает, а те, кто на поверхности, те, чьи голоса мы иногда слышим, они недостойны внимания. И я думаю, что в России в ближайшее время такие люди вряд ли появятся.

Дельфин ФОТО: пресс-фото/ Дмитрий Семёнушкин

- В клипе на песню "520" вы намекаете на президента Путина, повторив его знаменитую позу с обложки журнала Time. Каков, по вашему мнению, может быть исход его правления?

- Я думаю, возможен сценарий, подобный протестным акциям желтых жилетов в Париже. Когда нет явных лидеров, и когда абсолютное большинство граждан испытывает недовольство тем, что происходит и проявляет его.

- А может в России возникнуть революционная ситуация?

- Пожалуй, нет. Я не занимаюсь политикой, просто живу в этой стране.

- Вы имеете репутацию интровертного артиста, которого внутренний мир интересует большее, чем внешний. Что побудило вас заговорить об окружающей действительности?

- Я начал чувствовать влияние внешних событий на мой внутренний мир. И решил высказаться по этому поводу. Это принесло мне некоторое облегчение.

- Альбом получился достаточно мрачным. Видите ли вы надежду, выход из тупика?

- Во всех моих песнях есть надежда.

- Правда ли, что вас не впустили в Украину с концертом?

- Да, но через год можно будет попробовать еще раз туда поехать.

- Ваш клип на композицию "387" (Я видел радугу) стилизован под ретрофильм из 50-х. В нем снялись Михаил Ефремов, Алексей Серебряков. Как удалось заполучить таких звезд на съемки?

- Это была идея режиссера клипа. И так как у нее был хороший контакт с артистами, а им импонировало то, что делает наш коллектив — они дали свое согласие.

- Как устроен ваш творческий процесс? К вам тексты и музыка спонтанно приходят? Или вы специально настраиваетесь?

- Когда ты в процессе, на волне — приходят и тексты, и музыка. Мне кажется, это правильно, когда треки не разрозненные, а дополняют друг друга. Мне хотелось, чтобы альбом читался как одна книга с разными главами.

- Удается ли вам выжить, занимаясь лишь музыкой?

- Удается в основном за счет концертной деятельности. Но я иногда и книжки выпускаю. Недавно вышла "Детская книга" с элементами дополненной реальности и аудиосопровождением.

- Иллюстрации к книжке создал ваш сын Мирон. Он давно рисует?

- С раннего детства. У него большое количество рисунков накопилось, которые создал в разные годы. Мы их собрали и вместе с художником, помогавшим оформлять книгу, скомпоновали в нужном порядке для каждого стихотворения.

- Сколько сейчас сыну лет?

- 12 лет и он продолжает рисовать.

- А музыку вашу слушает?

- Мою нет, но потихоньку втягивается в музыкальный процесс.

- Наверное, вас слушает ваша дочь-студентка и ее друзья?

- Возможно, но я этим не интересовался.

- Разве вы не стремитесь достучаться до молодежной аудитории?

- Как и любому исполнителю мне было бы приятно, если бы моя аудитория была бы широкой и включала разные возрастные категории. Но в силу объективных обстоятельств сейчас внимание молодежи сосредоточено на других вещах. И это нормально. Они вырастут и будут читать, смотреть, слушать более серьезные вещи, которые смогут оценить и понять.

Дельфин ФОТО: пПолина Балашова, Валентин Монастырский, Сергей Рыков

- Андрей, чем вы гордитесь?

- Горжусь своими детьми, своей семьей. Я вижу, что мои дети — цельные люди, это меня радует. Мы живем вместе, живем дружно и любим друг друга — это самое важное.

- Что бы вы поменяли в своей жизни, если бы могли?

- Я бы, наверное, постарался не причинять обиды близким. А так меня все устраивает.

Если бы я не делал ошибок и глупых вещей, то ничему бы не научился. Все мы должны совершать ошибки, чтобы расти.

- Вы следите за российской музыкой? Кого вы открыли для себя в последние годы?

- Скорее закрыл (смеется).

- Кого закрыли, если не секрет?

- Не будем говорить об этой печальной теме...

- В рэп-среде вы всегда стояли особняком. С кем-то из рэперов дружите, общаетесь?

- Нет, среди музыкантов у меня нет знакомых и друзей.

- К какому музыкальному направлению вы бы себя отнесли?

- В моем случае это неважно. Это самостоятельно выбранная дорога, стиль музыки, сложившийся из детских увлечений. Из танцевальной музыки, из гитарно- шумовой, из рэпа — все это успешно складывается в то, что сейчас называется Дельфин.

- Кем из западных музыкантов вдохновляетесь?

- Я в принципе вдохновляюсь хорошей музыкой любых стилей и направлений — от танцевальной до классической. Главное — чтобы то, что я слушаю, могло бы меня удивить и было красиво.

- Андрей, в каком направлении вы собираетесь двигаться дальше?

- Есть идеи, которые бы хотелось реализовать — и самому, и с приглашенными музыкантами. В планах и сольные экспериментальные проекты, надеюсь, летом до них руки дойдут.

Билеты на концерт доступны на площадках: Ticketshop.lv, Bilet.lv, Biļešu Serviss