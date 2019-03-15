"Лайма, как королева, может праздновать день рождения ежедневно"

Вечеринка прошла в ностальгической атмосфере: звучали старинные хиты Лаймы Вайкуле, демонстрировались ее клипы конца 80-х.

Звезда исполнила несколько песен вместе с гостями - юным вокалистом Антоном, певцом Янисом Стибелисом, музыкантами из группы DaGamba, завершив сет ретро-шлягером "Листья желтые", спетом на латышском.

Юбилей певицы впереди, а подготовка уже идет полным ходом. На канале LNT готовится к выходу посвященный ей фильм. Телеведущий Андрей Малахов навестил звезду в ее юрмальском особняке, в конце марта мы увидим его передачу, приуроченную к юбилею Лаймы.

"Лайма как английская королева, может праздновать свой день рождения каждый день", -

сказала продюсер и соратница певицы по фестивалю "Рандеву" Элита Милграве. И с ней трудно было не согласиться.

На вопрос, какие подарки стоит захватить зрителям на юбилейный концерт, Лайма ответила:

"Ничего мне не надо, даже цветов, я ведь после концерта улечу в Аргентину и не смогу захватить их с собой. Просто приходите - это будет лучшим подарком".

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Одним из подарков к юбилею певицы стал выход альбома "Легенды. Лайма Вайкуле" выпущенный компанией звукозаписи “MicRec”.

В него вошли 19 хитов Лаймы Вайкуле на латышском, записанных в период с 1983 по 2017 годы, в том числе песни, которые ранее не издавались ни на пластинках, ни на компакт-дисках.

На диске звучат песни Раймонда Паулса: “Nenāciet klāt man rudenī”, “Mazs dialogs”, “Šerloks Holmss”, ”Vārna”, “Nāc dejot riņķa deju”, “Tas ir mans ceļš” и другие, а также исполненная дуэтом с Мирдзой Зивере композиция Зигмара Лиепиньша “O, kādi zēni”.