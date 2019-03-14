2% от ВВП на оборону в прошлом году тратили семь из 29 стран НАТО

Наряду с США цель направить на оборону до 2% ВВП в 2018 году выполнили также Великобритания, Греция, Латвия, Литва, Польша и Эстония.

Седьмой страной, максимально приблизившейся к выполнению этой цели, стала Румыния, чьи расходы на оборону в прошлом году составили 1,92% ВВП.

Об этом говорится в составленном НАТО отчете, данные которого поступили в распоряжение агентства BNS.

В отчете отмечается, что большинство стран-членов НАТО 20% своего оборонного бюджета направляет на модернизацию своих вооружений.

Хотя страны НАТО обещали достигнуть цели направлять на нужды обороны 2% ВВП к 2024 году, их неспособность приблизиться к этому уровню выводит из себя президента США Дональда Трампа, который угрожает, что выведет США из альянса, если европейские союзники не будут инвестировать в оборону больше.

Особенно жесткой критике подверглась Германия, которая в прошлом году повысила расходы на оборону на 5 млрд евро - до 50 млрд евро, однако на фоне роста экономики расходы Германии на оборону остались на стабильном уровне в 1,23% ВВП.