Чт, 14.03.2019
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У Юлии Началовой начался отек мозга

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Юлия Началова

ФОТО: https://www.instagram.com/julianachalova

У российской певицы и телеведущей Юлии Началовой начался отек мозга, он осложнен двусторонней пневмонией, со ссылкой на Mash сообщает Gazeta.ru.

Подчеркивается, что состояние артистки ухудшилось. В данный момент оно оценивается как крайне тяжелое.

Информация о госпитализации певицы поступила 8 марта. Но ее представители это отрицали. Позже, 13 марта издание Gazeta.ru написало, что после незначительной травмы ноги на фоне сахарного диабета у артистки началось заражение крови и обострилась подагра. Сообщалось, что она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственного дыхания.

В ночь на 14 марта у Началовой развилась почечная недостаточность, поэтому было принято решение перевести ее в состояние искусственной комы. 

Юлия Началова - российская певица, актриса и телеведущая. Приобрела популярность после победы на телеконкурсе "Утренняя звезда". Певица два раза была замужем, но развелась. От второго брака с футболистом Евгением Алдониным есть дочь Вера. 

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