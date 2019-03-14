У Юлии Началовой начался отек мозга

Информация о госпитализации певицы поступила 8 марта. Но ее представители это отрицали. Позже, 13 марта издание Gazeta.ru написало, что после незначительной травмы ноги на фоне сахарного диабета у артистки началось заражение крови и обострилась подагра. Сообщалось, что она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственного дыхания.