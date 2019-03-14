У Юлии Началовой начался отек мозга

У российской певицы и телеведущей Юлии Началовой начался отек мозга, он осложнен двусторонней пневмонией, со ссылкой на Mash сообщает Gazeta.ru.
Подчеркивается, что состояние артистки ухудшилось. В данный момент оно оценивается как крайне тяжелое.
Информация о госпитализации певицы поступила 8 марта. Но ее представители это отрицали. Позже, 13 марта издание Gazeta.ru написало, что после незначительной травмы ноги на фоне сахарного диабета у артистки началось заражение крови и обострилась подагра. Сообщалось, что она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственного дыхания.
В ночь на 14 марта у Началовой развилась почечная недостаточность, поэтому было принято решение перевести ее в состояние искусственной комы.
Юлия Началова - российская певица, актриса и телеведущая. Приобрела популярность после победы на телеконкурсе "Утренняя звезда". Певица два раза была замужем, но развелась. От второго брака с футболистом Евгением Алдониным есть дочь Вера.
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Сегодня моя Веруша полетела на фестиваль «Кинотаврик» , который будет проходить в Сочи!) наша творческая группа школы @integration21_official будет представлять фрагмент мьюзикла «Алладин»👳♂️! С Богом 🙏❤️ и удачиииииии!!!!! #вераалдонина #юлияначалова #сочи #кинотаврик2018 #мьюзикл #алладин