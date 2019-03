У Юлии Началовой начался отек мозга

View this post on Instagram

Сегодня моя Веруша полетела на фестиваль «Кинотаврик» , который будет проходить в Сочи!) наша творческая группа школы @integration21_official будет представлять фрагмент мьюзикла «Алладин»👳‍♂️! С Богом 🙏❤️ и удачиииииии!!!!! #вераалдонина #юлияначалова #сочи #кинотаврик2018 #мьюзикл #алладин