"Басков мне это не простит!": В Риге выступил Григорий Лепс

Григорий Лепс - один из самых харизматичных, профессиональных и непредсказуемых артистов российской эстрады.

Поэтому, совсем не удивительно, что свое выступление певец открыл песней Бориса Гребенщикова - "Все говорят, что пить нельзя". Зал моментально подхватил песню, стал подпевать и хлопать в такт.

Невероятное владение аудиторией, уникальная манера пения и умение держаться на сцене - становятся основными элементами его шоу. Хорошо знакомые песни начинают жить какой-то своей, неповторимой жизнью, а сложные и оригинальные аранжировки делают их более "вкусными и сочными". Так произошло и со второй песней Гребенщикова и группы "Аквариум" - "Брат Никотин", которая получила оригинальную и необычную интерпретацию.

"Я такой как есть", "Время", "Без тебя", "Один Фиг", "Ну и что" - эти композиции прозвучали как на одном дыхании. Артист обращался прямо в первый ряд. Порой казалось, что он поет для кого-то конкретного. В жтот момент, зрители стали нести первые цветы. Одна из поклонниц подарила огромный букет красных роз.

"Погуляли и хватит. Теперь серьезная музыка", - сказал Лепс залу, и запел свой хит "Я поднимаю руки". Девушки и дамы тут же пустились танцевать, а артист стал показывать, что нужно поднимать руки. Следом шла не менее популярная - "Что ж ты натворила".

Одним из ярких моментов стал номер, когда Григорий Лепс объявил песню Сергея Шнурова и группировки "Ленинград" - "Терминатор". "Эта испанская песня мне особенно удается", - подчеркнул артист перед тем, как начал петь.

В этот момент зрители просто взвыли от восторга и продолжали аплодировать.

Репертуар Григория Лепса достаточно сложный, но именно мастерство, профессионализм, умение владеть своим голосом и использовать определенные вокальные приемы делают его концерты такими уникальными, яркими и драйвовыми.

Кроме самого певца у него собрана профессиональная команда музыкантов. Особо среди них выделялся гитарист Федор Досумов.

Который, подобно знаменитому американцу-виртуозы Стиву Ваю, выдавал замысловатые соло на электро гитаре, среди которых можно было узнать аллюзии на Гарри Мура, а в один из моментов - это была импровизация на легендарный "Каприс №24" Н. Паганини.

Лепс исполнил целое попурри из 11 песен, среди которых были - "Вьюга", "Мне снится водопад", "Крыса-ревность", "До станции Зима", "Уходи красиво", "Падают листья", "Двое у окна", "Шелест" и другие.

Далее прозвучала одна из самых популярных песен - "Я тебя не люблю", а во время композции "Я счастливый" зрители подняли мобильные телефоны и подхватили текст.

После исполнения "Я уеду жить в Лондом" Лепс шутя сказал: "Пробовал поехать. Ни хрена не пускают. Козлы, бл***". Зал разразился искренним смехом.

Артист поблагодарил Ригу за гостеприимство. Он отметил, что любит приежать в наш город. Лепс был очень признателен за большое количество цветов и букетов.

"Басков мне это не простит", - остроумно пошутил он.

Григорий Лепс достаточно оригинально объявил следующую песню, обратившись к журналистам.



"Пока все прогрессивное человечество, а также все журналисты, аферисты и куплетисты считают, что я алкоголик и наркоман - не хочу разочаровывать людей. Так и есть, наливай!", - сказал певец перед вступительными аккордами супер-хита "Рюмка водки на столе".

Люди стали мгновенно заполнять все пространство перед сценой, не желая отпускать артиста. Они продолжали вставать со своих мест, танцевать и петь вместе с любимым исполнителем.

Григорий Лепс все в той же шуточной форме поблагодарил зал, объявил всех музыкантов, но зрители не хотели уходить. Тогда уже при включенном свете, на бис он исполнил - "Самый лучший день" и "Я буду водопадом".

Посетители стали покидать свои места с улыбками. В коридорах "Арена Рига" только и можно было слышать о том, что люди остались невероятно довольны и обязательно придут в следующий раз.