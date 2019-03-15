15 марта 2019, 15:26
ЧИТАТЬ
На глазах отца стреляли в спину маленькой дочери. Рассказы очевидцев бойни в Новой Зеландии
СТАТЬЮ
В пятницу, 15 марта, при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии погибли 49 человек. Во время молитвы в обеих мечетях находились несколько сотен человек. Выжившие поделились в СМИ страшными рассказами об увиденном - от убитых детей до паники от невозможности связаться с близкими.
Один из очевидцев, пожелавший остаться анонимным, рассказал CNN, что видел, как нападавший стреляет в спину девочки трёх-четырёх лет.
"Я ехал мимо мечети. Видел, что на земле лежат люди, поэтому остановился. Когда вышел из машины, услышал выстрелы. Я старался им помочь, но один мужчина выглядел мертвым", - рассказал он.
Неподалеку был мужчина, в спину дочери которого стреляли.
"Он кричал, чтобы ее везли в больницу. Но "скорая" не могла приехать, пока ситуация была настолько опасна, поэтому я пустил его, его дочь и другого мужчину с прострелянной ногой к себе в машину и отвез их в больницу", - рассказал он.
39-летний Рахими Ахмад на пятничную молитву в мечеть Аль-Нур пришел вместе с 11-летним сыном. Когда началось нападение, мальчик игрался во дворе мечети. Кто-то из посетителей мечети схватил его и отвел в безопасное место в ближайшем доме, но неизвестно, что случилось с самим Ахмадом, пишет The New Zealand Herald.
Жена Азила признается, что очень ждет сообщения от мужа.
54-летний Нур Хамза написал СМИ, что после первых выстрелов вместе с другими принялся бежать из Аль-Нур. Выбравшись, они спрятались за машинами, оставленными у мечети.
Хамза предположил, что стрельба длилась около 15 минут. После этого в здание вошли вооруженные полицейские.
У входа в мечеть он видел тела нескольких людей. Заглянув снаружи через окно в мечеть, он видел "гору тел".
"Я не мог представить, что нечто подобное может случиться. Я еще полностью не осознал этого", - сказал Хамза, который в конце 90-х переселился в Новую Зеландию из Малайзии.
"Я думаю, что в ближайшие дни я переживу шок. Надеюсь, я буду сильным. Нам придется многих похоронить".
Во второй мечети в Линвуде во время стрельбы было около 400 человек, пишет The New Zealand Herald.
"Я не видел стрелка, так как был в соседнем помещении, но вдруг мы услышали выстрелы и люди принялись бежать. Многие убиты или ранены.
Я посреди дороги увидел мертвую девочку. Я боюсь за своих друзей. Некоторые до сих пор в здании, и я не могу до них дозвониться", - поделился Мохан Ибрагим.
"Казалось, Новая Зеландия - самое безопасное место в мире. Это очень неожиданно", - сказал Ибрагим.
Галерея: Стрельба в мечетях в Новой Зеландии
19-летняя София Нирса рассказала изданию, что ей в панике звонил друг, которому стрелок попал прямо в ногу. Она не знает, жив ее друг или мертв.
"Он прекратил звонок, и больше я не могла с ним связаться", - рассказала девушка.
"Я никогда раньше не слышала, как он плачет. Он кричал, что многие умерли, и после этого звонок оборвался", - отметила она.
Мужчина, проживающий недалеко от мечети Аль-Нур, рассказал СМИ, что к его дверям пришел мусульманин, в ногу которого попал стрелок. "Мы вызвали скорую и полицию", - рассказал мужчина, помогший раненому.
"Это заложено в природе человека - помогать в таких ситуациях", - признался он.
"Он сказал, что стрелка не видел, но слышал выстрелы вокруг. Одна пуля пролетела рядом сбоку. Если бы попала она, ранения были бы намного серьезнее", - рассказал местный.
В больнице констатировали, что пуля прошла в ногу на глубину 7 см.
Видео: Полиция задерживает подозреваемых в стрельбе
Как сообщалось, в стрельбе были убиты 49 человек, еще несколько десятков ранены. Стрельбу устроил 28-летний правый террорист, гражданин Австралии. Задержаны трое мужчин и одна женщина.