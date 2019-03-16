Солистка группы "А`Студио" показала снимки в стиле ню

Вокалистка коллектива "А`Студио" Кети Топурия разместила на своей Instagram-странице серию откровенных черно-белых фотографий.
Подписчики певицы отметили, что у Кети внешность настоящей модели.
"Безумно красивое тело", "Просто бомба", "Красотка", "Ураган", - писали комментаторы под фото.
Стоит отметить, что девушка не так уж и далека от модельного бизнеса. В 2014 году она решила попробовать себя в роли дизайнера женской одежды - основала собственный бренд Ketione. И даже открыла шоурум в Москве. Лицом бренда стала московская модель Дарья Малыгина.