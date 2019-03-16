Сб, 16.03.2019
Это рассказ об обычных людях в сложных обстоятельствах, когда их жизнями вертели спецслужбы больших государств. Героям приходилось выкручиваться, служить родине и оставаться в живых. Доверять нельзя было никому. Арта Гига, продюсер сериала "Красный лес"
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  • Солистка группы "А`Студио" показала снимки в стиле ню

Солистка группы "А`Студио" показала снимки в стиле ню

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Кети Топурия

ФОТО: https://www.instagram.com/keti_one_official/

Вокалистка коллектива "А`Студио" Кети Топурия разместила на своей Instagram-странице серию откровенных черно-белых фотографий.  

Подписчики певицы отметили, что у Кети внешность настоящей модели. 

"Безумно красивое тело", "Просто бомба", "Красотка", "Ураган", - писали комментаторы под фото. 

Стоит отметить, что девушка не так уж и далека от модельного бизнеса. В 2014 году она решила попробовать себя в роли дизайнера женской одежды - основала собственный бренд Ketione. И даже открыла шоурум в Москве. Лицом бренда стала московская модель Дарья Малыгина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Half... ♾🖤

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Bang bang 🌪

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