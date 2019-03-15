В Латвию продолжают возвращаться перелетные птицы

Утром в пятницу, 15 марта, в Алеяс Кекавского края был услышан крик мигрирующей птицы - завирушки, это сравнительно раннее наблюдение первого весеннего мигранта.

В свою очередь в среду, 15 марта, в Дарзини Саласпилсского края был замечен бекас, а в тот же самый день в Риге у здания Министерства земледелия заметили белую трясогузку. Это первые наблюдения весенних мигрантов для обоих видов птиц.

Днем ранее, 12 марта, в Лапмежциемсе Энгурского края было замечено от 50 до 60 больших белых цапель - это большое их число для весны.