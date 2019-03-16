Мероприятия дня памяти легионеров завершились без инцидентов

Мероприятия дня памяти легионеров в центре Риги завершились без существенных инцидентов - не оформлено ни одного протокола об административном нарушении, нет задержанных, рассказал на пресс-брифинге заместитель начальника Госполиции, начальник Рижского регионального управления Юрис Шулте.
По расчетам полиции, в мероприятиях у памятника Свободы приняли участие около 1000 человек. Шулте выразил полиции благодарность за хорошую подготовленность к мероприятию.
Шулте отметил также, что так называемые антифашисты, встретившие участников шествия памяти легионеров плакатами и другими атрибутами, имели право на протест.
По наблюдениям агентства LETA, полицейские во время шествия попросили двух пьяных мужчин покинуть место мероприятия, но задержаны они не были.
Как сообщалось, в субботу в Вецриге и у памятника Свободы прошло шествие памяти латышских легионеров, организованное Лимбажским отделением организации "Даугавас ванаги". У памятника Свободы их встретили около 50 идеологических противников с плакатами и другой атрибутикой. Несколько громких конфликтов возникло, но полиции удалось предотвратить угрозу физических столкновений.