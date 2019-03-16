Мероприятия дня памяти легионеров завершились без инцидентов

По расчетам полиции, в мероприятиях у памятника Свободы приняли участие около 1000 человек. Шулте выразил полиции благодарность за хорошую подготовленность к мероприятию.

Шулте отметил также, что так называемые антифашисты, встретившие участников шествия памяти легионеров плакатами и другими атрибутами, имели право на протест.

По наблюдениям агентства LETA, полицейские во время шествия попросили двух пьяных мужчин покинуть место мероприятия, но задержаны они не были.