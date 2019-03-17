"Какое самолюбие? Это бизнес". Лайма Вайкуле ответила на максимально неудобные вопросы

В частности, ведущий интервью спросил Лайму, не бьёт ли по её самолюбию то, что зрители всё время хотят старые хиты, всё тот же "Ещё не вечер...", на что она максимально галантно ответила:

"Это счастье, что они есть [хиты]! Какое самолюбие? Если вы продаете мармелад, и никто не хочет покупать зефир, ну что же - продавайте мармелад. Какое самолюбие? Это бизнес".

В то же время она рассказала, что новые песни всё равно необходимы, подчеркнув:

"У меня есть песни, которые никто не слышал, потому что, когда я их спела первый раз, вижу, народу - ни холодно, ни жарко. Я, конечно, могу их мучить дальше, но зачем... У меня много песен, которые не прошли своё испытание, и я по одной стараюсь их вставлять в концерт, чтобы они были".

Весьма неожиданно состоявшаяся певица Лайма Вайкуле призналась, что ещё и не спела ту самую, свою песню:

"Я ещё, наверно, даже не спела свою настоящую песню, которая была бы действительно моя".

Она пояснила, что в принципе всю жизнь исполняла по ощущениям не свою музыку. Так она рассказала, что когда-то в Америке писалась в студии у Майкла Сембелло [широко известен песней Maniac].

Именно он раскрыл ей глаза на то, что её репертуар совсем не для неё и только вдруг на одну песню он сказал ей:

"Лайма, ну вот же ты, что ты поёшь?! Это всё неправильно. У тебя должен быть роковый низ [музыкальная база], а ты должна петь низким голосом, спокойно...".

На что она призналась:

"И это правда. Это как раз то, что я и ощущаю. Но жизнь сложилась иначе. Музыка Раймонда Паулса сделала меня популярной и мне даже тяжело двинуться с места.

Хотя в то время, когда появилась его музыка, я пела совсем другое. Я вообще другое пела и вдруг у меня "Ещё не вечер...". Я ничего не понимала, что я делаю вообще".

Своё откровение певица подытожила словами:

"Как тяжело спеть своё, такое вот своё. Это нереально тяжело. Намного легче петь фирменные песни. То, что я и делала всю жизнь...".

Весьма смело Лайма Вайкуле ответила на вопрос о молодёжи, которая "наступает на пятки". Она призналась, что у неё никогда в жизни не было такого ощущения, она никогда не боялась потерять свою популярность: