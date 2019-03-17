"Какое самолюбие? Это бизнес". Лайма Вайкуле ответила на максимально неудобные вопросы

Латвийская дива Лайма Вайкуле дала крайне нетипичное интервью Youtube-каналу "Говорящие Головы", ответив на прямые вопросы о том, как ей живётся в век интернета, сама ли она ведет свой Instagram и есть ли смысл писать новые песни, если на концертах публика требует лишь старые шлягеры...
В частности, ведущий интервью спросил Лайму, не бьёт ли по её самолюбию то, что зрители всё время хотят старые хиты, всё тот же "Ещё не вечер...", на что она максимально галантно ответила:
"Это счастье, что они есть [хиты]! Какое самолюбие? Если вы продаете мармелад, и никто не хочет покупать зефир, ну что же - продавайте мармелад. Какое самолюбие? Это бизнес".
В то же время она рассказала, что новые песни всё равно необходимы, подчеркнув:
"У меня есть песни, которые никто не слышал, потому что, когда я их спела первый раз, вижу, народу - ни холодно, ни жарко. Я, конечно, могу их мучить дальше, но зачем... У меня много песен, которые не прошли своё испытание, и я по одной стараюсь их вставлять в концерт, чтобы они были".
Весьма неожиданно состоявшаяся певица Лайма Вайкуле призналась, что ещё и не спела ту самую, свою песню:
"Я ещё, наверно, даже не спела свою настоящую песню, которая была бы действительно моя".
Она пояснила, что в принципе всю жизнь исполняла по ощущениям не свою музыку. Так она рассказала, что когда-то в Америке писалась в студии у Майкла Сембелло [широко известен песней Maniac].
Именно он раскрыл ей глаза на то, что её репертуар совсем не для неё и только вдруг на одну песню он сказал ей:
"Лайма, ну вот же ты, что ты поёшь?! Это всё неправильно. У тебя должен быть роковый низ [музыкальная база], а ты должна петь низким голосом, спокойно...".
На что она призналась:
"И это правда. Это как раз то, что я и ощущаю. Но жизнь сложилась иначе. Музыка Раймонда Паулса сделала меня популярной и мне даже тяжело двинуться с места.
Хотя в то время, когда появилась его музыка, я пела совсем другое. Я вообще другое пела и вдруг у меня "Ещё не вечер...". Я ничего не понимала, что я делаю вообще".
Своё откровение певица подытожила словами:
"Как тяжело спеть своё, такое вот своё. Это нереально тяжело. Намного легче петь фирменные песни. То, что я и делала всю жизнь...".
Весьма смело Лайма Вайкуле ответила на вопрос о молодёжи, которая "наступает на пятки". Она призналась, что у неё никогда в жизни не было такого ощущения, она никогда не боялась потерять свою популярность:
"Я на самом пике своей популярности уехала в Америку. Меня не было в стране полтора или два года. Я собирала стадион 40 тысяч, и в этот момент я уехала в Америку. Я даже не думала о том, что я могу кого-то потерять. У меня была возможность поехать, набраться опыта, и я это сделала. И я приехала и собирала уже 5 тысяч стадион".
На вопрос, не обидно ли ей было, она спокойно ответила, что это было лишь непривычно, но обиды не было. Её по возвращению пугало другое.
Когда она вернулась, она увидела, как фанатки "Ласкового мая" у гостиницы "Россия" кричали им. В тот момент она плакала, не из-за обиды или конкуренции, а потому что в Америке также кричали Майклу Джексону.
"Но музыка разная, это совсем другая музыка. Мне стало жалко наших детей... Куда они идут - было моё ощущение".
После этого дива уверенно сказала:
"Какие молодые мне наступают [на пятки]? Вы можете мне отключить звук, свет, я всегда выйду из положения, потому что я себя чувствую на сцене, как сейчас на диване.
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было.
И это не школа популярности, а школа ночного бара, где я пела с восьми вечера и до одиннадцати утра, это школа, когда публика в метре от тебя, когда каждый твой палец видит и замечает, что ты делаешь. Эта школа мне очень много дала".
В то же время Лайма понимает, что время идёт вперёд и всё меняется:
"Я считаю, что телевидение сегодня уже не так интересно. Время идёт вперёд, и ты должен идти в ногу. Я даже хочу пойти на курсы, чтобы овладеть компьютером на уровне средняка, потому что сегодня - знать компьютер - это тоже самое, что читать и писать. Не зная, мы становимся неграмотными - такое моё ощущение".
Однако, она призналась, что её весьма популярный Instagram [315 тысяч подписчиков] она сама не ведёт:
"Нет, конечно, нет. Меня снимают и я говорю: "Давай, давай снимай". Меня снимают, тут же выставляют... Ну я слежу...".
Помимо этого в интервью Лайма откровенно ответила на вопросы об алкоголе, наркотиках, Артуре Пирожкове, Лолите Милявской и рассказала о самом диком концерте в Одессе, а также призналась, что сумасшедшая гадалка Марта ей ещё в 12 лет предсказала судьбу, которая в принципе сбылась. Одним словом, это интервью следует посмотреть целиком, рекомендуем!