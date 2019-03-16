Безумие фанатов под тяжелые гитарные риффы: В Риге выступила группа "Слот"

"Живые" концерты всегда отличаются своей непредсказуемостью, так было и в этот раз.

Музыканты старательно готовились к выступлению, для этого им нужно было дополнительных тридцать минут для саундчека - пришлось задержать начало концерта на 30 минут.

За эти 30 минут у дверей клуба выросла огромная очередь.

Очевидцы рассказывали, что поклонники выстроились почти до самой улицы Бривибас и бывшей территории завода VEF.

Как и год назад, музыкантам удалось вновь собрать всех своих верных фанатов. На утро 15 марта оставалось лишь 8 билетов, которые были раскуплены до 12 часов дня.

Посетители не были огорчены, видимо понимая, что при таком количестве зрителей - без очереди просто не обойтись.

Кто-то закричал: "Слот, слот...". Его подхватили остальные, и сотни голосов слились в едином крике, призывая кумиров выйти на сцену.

Когда коллектив наконец-то вышел, счастью людей не было предела.

В этот вечер было все: слезы, вопли, визги, крики, смех и традиционный слэм.

Зал пел и признавался любви. Конечно, нельзя не упомянуть, что это была безграничная любовь к вокалистке группы - Нуки (наст. имя - Дария Ставрович).

Да, к той самой необычной девушке, которую на шоу "Голос" Григорий Лепс назвал "инопланетянкой". Нуки смогла дойти до финала одного из самых популярных российских музыкальных проектов, но остаться верной самой себе, сохранить свою идентичность и самобытность.

На первых аккордах композиции "Круги на воде" зал запел, поднимая лес рук с фонариками мобильных телефонов. Можно утверждать, что эту песню знали почти все в зале.

Именно с ней Нуки выступила в нокаутах "Голоса", показав свою уникальную манеру пения и вокальные возможности.

И если зрители шоу еще не были готовы к альтернативной музыке, то здесь, среди своих, можно было ощутить, что такое настоящая любовь зрителей.

Конечно, "Слот" - это музыка не для всех, это музыка на любителя. Основная аудитория группы от 18 до 35 лет, которая вчера и заполнила зал.

Именно они, услышав песни "Война" и "Мертвые звезды" навсегда подарили Нуки и Кэшу (наст. имя - Игорь Лобанов) свое сердце, не только в России, но и в Латвии.

В завершении артисты поблагодарили зал и пообещали, что обязательно вернутся.