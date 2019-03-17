Вс, 17.03.2019
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Дочь Майкла Джексона назвала ложью новости о суициде

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Пэрис Джексон

ФОТО: https://www.instagram.com/parisjackson/

Дочь Майкла Джексона Пэрис опровергла сообщения о ее попытке совершить самоубийство, которое появилось в СМИ. Ранее портал TMZ написал о том, что якобы девушка предприняла попытку суицида.

Пэрис Джексон назвала новость ложью.

Напомним, источник сообщал, что дочь поп-короля пыталась покончить с собой из-за фильма "Покидая Неверлэнд", в котором Джексона обвинили в педофилии. 

Также, 20-летняя дочь поп-короля настаивает на его невиновности. Фильм она еще не видела. 

Стоит отметить, что в 2013 году Пэрис Джексон уже пыталась совершить самоубийство. После чего рассказала о своей борьбе с депрессией. 

Напомним, компания HBO выпустила документальный фильм "Покидая Неверленд".Он основан на рассказах Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые еще в детстве познакомились с Майклом Джексоном. Согласно их рассказам, в обмен на тайные отношения, они получили ряд привилегий. Робсону тогда было всего 7 лет, а Сейфчаку - 10.

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