Дочь Майкла Джексона назвала ложью новости о суициде

Напомним, источник сообщал, что дочь поп-короля пыталась покончить с собой из-за фильма "Покидая Неверлэнд", в котором Джексона обвинили в педофилии.

Также, 20-летняя дочь поп-короля настаивает на его невиновности. Фильм она еще не видела.

Стоит отметить, что в 2013 году Пэрис Джексон уже пыталась совершить самоубийство. После чего рассказала о своей борьбе с депрессией.

Напомним, компания HBO выпустила документальный фильм "Покидая Неверленд".Он основан на рассказах Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые еще в детстве познакомились с Майклом Джексоном. Согласно их рассказам, в обмен на тайные отношения, они получили ряд привилегий. Робсону тогда было всего 7 лет, а Сейфчаку - 10.