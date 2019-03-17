"Просто лети...": Звездный час и трагедия Юлии Началовой

"Крошка моя, все очень просто, Как на любом пути... Если душа потянется к звездам, Просто лети - лети!", - слова из песни Ирины Понаровской и Юлии Началовой "Леди Звезда".

Юлия начала петь уже в 2 года, а ее первый выход на сцену был в пятилетнем возрасте. Отец-композитор Виктор Началов учил ее по уникальной методике - в форме игры, и это дало свои плоды.

Девочка не только могла сама сочинять песни, но и замечательно владеть своим голосом, а также умела импровизировать.

Конкурс "Утренняя звезда" кардинально изменил жизнь простой школьницы. Впервые Юлии предложили стать телеведущей и вести программу "Там-там новости" (с нее также начинал Борис Корчевников).

"Началова украсила собой программу "Утренняя звезда". Как-то во время репетиции пришла моя коллега и увидела Юлю. "О, так у тебя здесь поют под фонограмму", - сказала она. Но, когда узнала, что это не фонограмма, она просидела всю репетицию слушая Юлю", - вспоминал в интервью канала ТВЦ Юрий Николаев.

Слава обрушилась на юную знаменитость с огромным количеством съемок, работой над видеоклипами, записями композиций и постоянными гастролями. Остается только догадываться, как Юлия смогла со всем справиться и закончить школу с хорошими оценками.

Ради того, чтобы Юля могла выступать, родители оставили все, что у них было в Воронеже и переехали в Москву.

В 1992 году после выхода дебютного клипа на песню "Учитель" девочка проснулась настоящей звездой, а музыкальный альбом "Ах, школа, школа" (1995) был отмечен не только народной любовью, но и положительными отзывами критиков.

Именно в эти годы, еще юная Началова смогла принять участие на престижном конкурсе Big Apple-95 в Нью-Йорке, где ее соперницей стала сама Кристина Агилера. Юлия тогда победила и увезла из Америки Гран-при.

"Я хотела показать и доказать, что я из России и умею не хуже вас. Здесь не ходят медведи и не играют на балалайке", - вспоминала Юлия в беседе с Татьяной Устиновой.

После девочка продолжает делать музыкальную карьеру семимильными шагами. Она заканчивает экстерном 9-й класс и поступает в Гнесинское музыкальное училище.

Юлия Началова тесно дружила с сыном Олега Газманова - Родионом, и дочерью Ларисы Долиной.

Одной из покровительниц Юлии Началовой становится Ирина Понаровская.

Она берет юную певицу на гастроли. В будущем, во всех интервью Юлия всегда с благодарностью говорила о Понаровской, отмечая, что именно в эти годы получила незабываемый опыт.