"Просто лети...": Звездный час и трагедия Юлии Началовой

Российская певица и телеведущая Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни. Она навсегда запомнится зрителям своими ясными голубыми глазами и очаровательной улыбкой.
Робкая и трогательная девочка появилась на телеэкранах в 1992 году на проекте Юрия Николаева "Утренняя звезда". В свои 11 лет она стала настоящей знаменитостью, и уже могла соревноваться с матерыми исполнителями.
"Крошка моя, все очень просто, Как на любом пути... Если душа потянется к звездам, Просто лети - лети!", - слова из песни Ирины Понаровской и Юлии Началовой "Леди Звезда".
Юлия начала петь уже в 2 года, а ее первый выход на сцену был в пятилетнем возрасте. Отец-композитор Виктор Началов учил ее по уникальной методике - в форме игры, и это дало свои плоды.
Девочка не только могла сама сочинять песни, но и замечательно владеть своим голосом, а также умела импровизировать.
Конкурс "Утренняя звезда" кардинально изменил жизнь простой школьницы. Впервые Юлии предложили стать телеведущей и вести программу "Там-там новости" (с нее также начинал Борис Корчевников).
"Началова украсила собой программу "Утренняя звезда". Как-то во время репетиции пришла моя коллега и увидела Юлю. "О, так у тебя здесь поют под фонограмму", - сказала она. Но, когда узнала, что это не фонограмма, она просидела всю репетицию слушая Юлю", - вспоминал в интервью канала ТВЦ Юрий Николаев.
Слава обрушилась на юную знаменитость с огромным количеством съемок, работой над видеоклипами, записями композиций и постоянными гастролями. Остается только догадываться, как Юлия смогла со всем справиться и закончить школу с хорошими оценками.
Ради того, чтобы Юля могла выступать, родители оставили все, что у них было в Воронеже и переехали в Москву.
В 1992 году после выхода дебютного клипа на песню "Учитель" девочка проснулась настоящей звездой, а музыкальный альбом "Ах, школа, школа" (1995) был отмечен не только народной любовью, но и положительными отзывами критиков.
Именно в эти годы, еще юная Началова смогла принять участие на престижном конкурсе Big Apple-95 в Нью-Йорке, где ее соперницей стала сама Кристина Агилера. Юлия тогда победила и увезла из Америки Гран-при.
"Я хотела показать и доказать, что я из России и умею не хуже вас. Здесь не ходят медведи и не играют на балалайке", - вспоминала Юлия в беседе с Татьяной Устиновой.
После девочка продолжает делать музыкальную карьеру семимильными шагами. Она заканчивает экстерном 9-й класс и поступает в Гнесинское музыкальное училище.
Юлия Началова тесно дружила с сыном Олега Газманова - Родионом, и дочерью Ларисы Долиной.
Одной из покровительниц Юлии Началовой становится Ирина Понаровская.
Она берет юную певицу на гастроли. В будущем, во всех интервью Юлия всегда с благодарностью говорила о Понаровской, отмечая, что именно в эти годы получила незабываемый опыт.
В 1997 году на свет появляется самый известный хит Юлии - "Герой не моего романа". Наконец-то сбывается мечта певицы, она поступает в ГИТИС.
Окончив ВУЗ Началова уже попадает на телеэкраны в качестве телеведущей программы "Субботний вечер" совместно с Николаем Басковым, а также ведет программы на канале "Звезда".
Следом пришли и долгожданные роли в кино - мюзикл "Формула радости", "Герой ее романа" с Александром Булдаковым, "Бомба для невесты", музыкальная комедия "Д`Артаньян и три мушкетера".
В 2010 году Юлия совместно с композитором Уолтером Афанасьевым выпустила альбом из 11 композиций Wild Butterfly. 9 песен написаны совместно с Уолтером. В записи принимал участие оскароносный оркестр из Лос-Анджелеса. Познакомил Юлиюи Уолтера Филипп Киркоров.
"Этот человек в мире музыки как бриллиант… С него началась Мэрайя Кери…", - говорила Юлия.
Юлия Началова считала, что для того, чтобы добиться успеха, надо много работать.
"Работай с утра до ночи... Увлекайся своей профессией так, чтобы равных не было", - признавалась она Татьяне Устиновой.
Я очень люблю свою работу и отношусь к ней с большим уважением . Хоть это бывает переодически тяжело . Сегодня мой рабочий день длился с 9 утра до 2 ночи . Но это издержки производства потому, что я искренне получаю удовольствие от того , чем я занимаюсь . Сегодня total look от замечательной @anikadesigner ✌️ #безумноценюкомфорт #юлияначалова #началова #одинводин #шоу #россия1 #скоровэфире #аникадизайнер #мосфильм
Юлия Началова принимала участие в огромном количестве телепроектов. В 2014 году она вошла в состав участников шоу "Один в один". Среди ее номеров самым ярким стало исполнение песен Мэрайи Кери и Уитни Хьюстон. В 2019 году звезду вновь пригласили в супер-сезон программы "Один в один".
У Юли были грандиозные планы - в 2018 году она выпустила клип на песню "Я выбираю", который за полгода набрал миллион просмотров, а накануне 2019 года свет увидел хит "Миллионы".
В личной жизни певице не везло. Ее первым мужем был солист группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской, но брак продлился всего два года. Началова признавалась, что очень страдала из-за измен мужа, а в те годы похудела до 42 килограммов. Позже Юлия встретила футболиста Евгения Алдонина. Пара поженилась, и в этом союзе родилась девочка Вера. Но и этот брак распался через 5 лет. Следующим "героем романа" стал хоккеист Александр Фролов. Только и этой сказке в 2016 году пришел конец.
Внезапное осложнение подагры (приобретенная после неудачных пластических операций), которой страдала Началова на протяжении восьми лет застало врасплох певицу и ее близких.
Никто не догадывался, что незначительная рана на ноге приведет к таким ужасающим последствиям и смерти. Первая информация о госпитализации появилась 8 марта. Неделю врачи пытались спасти жизнь Юли, но безуспешно.
16 марта Юлия скончалась из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. Исполнительнице было 38 лет. От второго брака у Началовой осталась дочь Вера. По информации СМИ девочка останется жить с отцом.