Стрельба у Academy Vitality оказалась преступлением международного масштаба

Напомним, обстрел произошел в тот момент, когда жертвы покидали эксклюзивный оздоровительный центр Academy Vitality, который особенно полюбился гостям из соседних стран.

В Лажской волости Айзпутского края проживают приблизительно полтысячи жителей. Об этом месте в СМИ пишут не часто.

30 сентября 2018 года, около половины четвертого, центр Academy Vitality покидали трое - граждане России и Израиля. Их путь преградила очередь из автомата Калашникова. Нападавшие скрылись. Раненый шофер своими силами добрался назад в центр и вызвал помощь. Прибыла "скорая", муниципальная полиция, инспектор Госполиции из местного участка.

Позднее прибыла и следственная группа из Лиепаи и Риги и начала работу на месте преступления. Пострадавшие получили тяжелые ранения, они были доставлены в больницы в Риге и Лиепае.

Полиция просила отозваться очевидцев, искала записи видеокамер и опрашивала работающих поблизости.

Несмотря на тяжелые ранения, все пострадавшие выжили. В больнице их охраняли, и домой они также отправились в сопровождении полиции.

В академии они были частыми гостями, что, скорее всего, и стало причиной того, почему нападение произошло именно здесь.

Спустя полгода виновные все еще не пойманы. Начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин прокомментировал, что подозреваемых в этом уголовном процессе на данный момент нет, но следствие ведется активное.

Стоит отметить, что большая часть процессуальных действий проходит за рубежом, так как это преступление международного масштаба.

Латвия стала лишь местом совершения преступления, а мотивы кроются в третьих странах, прозвучало в передаче.

Как минимум один из пострадавших - предприниматель с имуществом в России и европейских странах.

Гришин пояснил, что Латвия сотрудничает со странами, подданными которых являются пострадавшие - Россией и Израилем. Также Латвия сотрудничает и с другими странами Европы, чтобы раскрыть это преступление.

Главные мотивы кроются именно в коммерческой деятельности, которой занимались пострадавшие. Это различные инвестиции, торговля недвижимостью.

В передаче подробно рассказали и о владельце Academy Vitality - несмотря на то, что по бумагам недвижимость принадлежит гражданину Франции, истинным хозяином все же можно считать российского миллионера Бориса Александрова. В России его называют "королём твороженых сырков".

Ему принадлежит компания "Ростагроэкспорт", его знаменитым брендом являются твороженые сырочки под названием "Б.Ю. Александров".

В свое время он стал автором книги "Сырок. История моей жизни и бизнеса", в которой он рассказал, как в тюрьме ему пришла в голову мысль, которую он и реализовал теперь в Латвии - предлагать худеющим изоляцию от соблазнов.