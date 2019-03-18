Пн, 18.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

Интернет-хит: Эту песню Аллы Пугачевой еще никто так не исполнял!

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ФОТО: скриншот видео, TASS/Scanpix / коллаж Русский TVNET

Российская группа из Москвы Rock Privet опубликовала необычную версию кавера на песню Аллы Пугачевой "Позови меня с собой". Молодые люди спели строчки известного хита под музыку Rammstein (Mein Herz Brennt).

Видео было опубликовано на YouTube канале группы 17 марта. Всего за пять часов ролик собрал свыше 37 тысяч просмотров. 

Стоит отметить, что это не первая оригинальная переделка коллектива. У музыкантов есть каверы на песни Maksim, "Руки Вверх", Леонида Агутина, "Зверей", Григория Лепса и многих других звезд российского шоу-бизнеса. 

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