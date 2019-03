Центральную роль в методе играет статистика и теория вероятности, а исходником служат объёмные тексты. Для каждого текста высчитывают набор примет, таких как средняя длина слов, предложений, параграфов, а также то, как часто встречается (или как редко) отдельные элементы речи (для английского языка это the, to и им подобные).

В издании The New Yorker рассказывалось о том, что лингвистический анализ проводился, используя все онлайновые сообщения, отправленные от имени пользователя Сатоси Накамото. В ходе анализа выяснилось, что Сатоси прекрасно знает английский язык, пишет без ошибок и опечаток, а также у него выработан авторский стиль. В первом доступном сообщении он выражался с помощью американского английского, вскоре сменив свою речь на "литературный" английский. К тому же он не просто говорил на английском, а он использовал утонченные фразы типа "bloody hard".

Вторые к правде были ближе. В 2016 году итальянский репортёр Клаудио Гатти в нескольких изданиях (в том числе BBC и The New York Review of Books) выразил мнение, что автор именно Анита Райя. Вывод был основан налоговых декларациях издательства и Аниты Райи. Однако споры о том, кто автор не утихали.