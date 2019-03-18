Премьер уклончиво комментирует участие коалиционных партий в мероприятиях 16 марта

Премьер заявил также, что Латвия является свободным демократическим государством. Он напомнил, что Россия уже многие годы пытается использовать 16 марта, чтобы дискредитировать Латвийское государство, и с каждым годом возможности такой дискредитации все меньше.

На вопрос, следует ли из этого ответа, что в отношении его советника Иманта Парадниекса ("Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, ВЛ-ТБ/ДННЛ) не последует санкций за участие в шествии к памятнику Свободы 16 марта, Кариньш прямо не ответил, заявив, что ждет от Парадниекса предложений по реальному улучшению демографической ситуации в стране, особенно с учетом того, что в эту область вкладывается много средств, а отдача низкая.