Киркорова вновь обвинили в плагиате
Российского эстрадного певца Филиппа Киркорова и композитора Егора Попкова вновь обвинил в плагиате французский музыкант Дидье Маруани. На этот раз артист подал в суд Москвы иск на 272 миллиона рублей (около 3,7 млн евро). Об этом пишет Meduza.io.
Адвокат лидера французской группы Spece Евгений Тарло подчеркнул, что звезда совместно с композитором Попковым нарушили авторские права Маруани.
Суд рассматривает иск по песне "Жестокая любовь". Юрист заявил, что готовятся и другие иски.
Напомним, в 2016 году Дидье Маруани уже обвинял Филиппа Киркорова в плагиате, тогда это также была "Жестокая любовь". Согласно заявлениям француза, Киркоров взял за основу песню A Symphonic Space Dream.
На тот момент иск составлял 75 миллионов рублей (около 1 миллиона евро). Но суд его отклонил.
Также в ноябре 2016 года Маруани был задержан. Киркоров обвинил музыканта в вымогательстве. Француз все отрицал, пытаясь объяснить, что он шел на мировую с артистом. Полиция уголовное дело не возбудила.