В Риге выступит группа "Кровосток"

В Риге группа отметит 15-летие альбома "Река крови".

Появившаяся в 2004 году группа "Кровосток" быстро набрала популярность благодаря вызывающим текстам и неординарной подаче материала, пародирующего стиль гангста-рэп.

Исполнители неоднократно подчеркивали, что их сценические образы бандитов являются собирательными и навеяны культурой 1990-х.

Их "Река крови" остается одним из самых ярких дебютов нулевых, а его авторы выпустили с тех пор еще пять альбомов, каждый из которых исправно делал "Кровосток" предметом всеобщего обсуждения.

Год назад вышло еще две пластинки: "ЧБ" и концертник "Кровосток Лайв".

Интересно, что название "Кровосток" было выбрано для устрашения публики, а что оно означает для участников, остается загадкой.

У группы нет ни одного официального клипа, все видео сделаны энтузиастами.

В текстах подняты околокриминальные темы: насилие, секс, наркотики.

Впрочем, на своих альбомах группа указывает возрастной ценз – 18+.