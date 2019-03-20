В Риге выступит группа "Кровосток"

30 марта в клубе Studio 69 выступит скандальный хип-хоп коллектив "Кровосток". Об этом сообщает портал balticevents.info.
В Риге группа отметит 15-летие альбома "Река крови".
Появившаяся в 2004 году группа "Кровосток" быстро набрала популярность благодаря вызывающим текстам и неординарной подаче материала, пародирующего стиль гангста-рэп.
Исполнители неоднократно подчеркивали, что их сценические образы бандитов являются собирательными и навеяны культурой 1990-х.
Их "Река крови" остается одним из самых ярких дебютов нулевых, а его авторы выпустили с тех пор еще пять альбомов, каждый из которых исправно делал "Кровосток" предметом всеобщего обсуждения.
Год назад вышло еще две пластинки: "ЧБ" и концертник "Кровосток Лайв".
Интересно, что название "Кровосток" было выбрано для устрашения публики, а что оно означает для участников, остается загадкой.
У группы нет ни одного официального клипа, все видео сделаны энтузиастами.
В текстах подняты околокриминальные темы: насилие, секс, наркотики.
Впрочем, на своих альбомах группа указывает возрастной ценз – 18+.
Билеты на рижский концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.