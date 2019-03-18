Мы скучали! Леонид Парфенов возродил "Намедни"

Это все-таки случилось - один из лучших журналистов России возродил одну из лучших передач! Итак, журналист Леонид Парфенов возродил свою авторскую программу "Намедни", только теперь она выходит не на телевидении, а на его Youtube-канале "Парфенон". Спешите видеть!
Первый выпуск продолжительностью 35 минут посвящен ключевым событиям 1946 года.
"Большинство россиян чувствуют по-настоящему "своей" историю от времени послевоенного СССР. Тогдашняя державность - явный образец для подражания особо патриотичных элит. Так что эта эпоха - тоже прошлое, ставшее настоящим. И её "события-люди-явления" все чаще воспринимаются сегодня актуальными, почти вечными феноменами нашей жизни", - гласит аннотация к выпуску.
Отметим, что в выпуске рассказывается о нюрнбергском процессе, начале Холодной войны, кампании против поэтессы Анны Ахматовой и писателя Михаила Зощенко и выходу автомобиля "Москвич".
За несколько часов первый выпуск уже набрал 165 447 просмотров. Присоединяйтесь!
Напомним, "Намедни" Парфенова выходили в 1990-е годы на телеканале НТВ. Каждый выпуск был посвящен конкретному году в мировой и российской истории ХХ века. Программа была закрыта в мае 2004 года, после чего Парфенов фактически покинул телеэфир, пишет "Медуза".