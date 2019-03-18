Мы скучали! Леонид Парфенов возродил "Намедни"

Первый выпуск продолжительностью 35 минут посвящен ключевым событиям 1946 года.

"Большинство россиян чувствуют по-настоящему "своей" историю от времени послевоенного СССР. Тогдашняя державность - явный образец для подражания особо патриотичных элит. Так что эта эпоха - тоже прошлое, ставшее настоящим. И её "события-люди-явления" все чаще воспринимаются сегодня актуальными, почти вечными феноменами нашей жизни", - гласит аннотация к выпуску.

Отметим, что в выпуске рассказывается о нюрнбергском процессе, начале Холодной войны, кампании против поэтессы Анны Ахматовой и писателя Михаила Зощенко и выходу автомобиля "Москвич".

За несколько часов первый выпуск уже набрал 165 447 просмотров. Присоединяйтесь!