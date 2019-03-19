СМИ: Андрей Губин с возлюбленной уехал из России

По словам продюсера Тараса Ващишина, который работал когда-то с певцом, артист уехал из России в Таиланд.

Ващишин рассказал, что он работал вместе с Губиным над созданием новых композиций, но они так и не были завершены. Он объяснил, что артист уехал в Таиланд несколько месяцев назад.

В свою очередь, издание StarHit.ru сообщило, что Губин проволит в Таиланде время вместе с девушкой. Правда, источник подчеркнул, что пара живет в разных гостиницах.

"Симпатичная, стройная блондинка, моложе его, познакомились в Уфе. Правда, жили ребята в разных отелях. Она - в одном с нами, а

Андрей постоянно менял локации, но каждое утро приезжал к возлюбленной на велосипеде.

Иногда вместе устраивали пробежки вдоль океана. Рассказал, как в Тае попал в аварию на байке, когда колесил по провинциям. Поделился, что больше всего нравится район Краби, - мол, народу меньше", - рассказал источник.

Информатор также отметил, что не заметил у Губина каких-либо психических расстройств.