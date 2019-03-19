Валерию Леонтьеву - 70 лет! Был ли он мужем Лаймы Вайкуле?

Валерий Леонтьев записал более 20 альбомов, многие из которых расходились огромными тиражам.

К примеру, за тираж альбомов "Дело вкуса" и "Грешный путь" артист был удостоен премии World Music Awards ("Best selling Russian Artist of the Year).

Журналисты часто называют артиста "легендой" и "мегазвездой" российской эстрады



Мать певца - его сестра?

Некоторые СМИ, в частности "Аргументы и факты", а также "Комсомольская правда" неоднократно писали , что

биологической матерью Валерия Леонтьева на самом деле являлась женщина, которую он считал своей родной сестрой.

2. Злоупотребление пластикой

Ни для кого, не секрет, что Валерий Леонтьев неоднократно прибегал к помощи пластических хирургов.

Одна из таких подтяжек привела к тому, что певец не мог нормально улыбаться и закрывать глаза.

3. Лайма и Валерий когда-то были женаты?

После исполнения хита "Вернисаж" публика мгновенно "поженила" артистов. Эту композицию Раймонда Паулса и Ильи Резника они впервые спели в 1986 году на совместном концерте советских и итальянских звезд. Они сразу заговорили как о паре - настолько убедительно артисты были в своем номере.

Миф - Лайма и Валерий Леонтьев муж и жена, долгое время считался правдой, это даже печаталось в газетах.

Оба музыканта все еще находятся в теплых и дружеских отношениях, поэтому не стесняются время от времени напоминать СМИ о своем "тайном романе".