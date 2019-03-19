Валерию Леонтьеву - 70 лет! Был ли он мужем Лаймы Вайкуле?

Российскому эстрадному певцу Валерию Леонтьеву сегодня исполнилось 70 лет. Русский TVNET решил не просто рассказать интересные факты из биографии певца, а наконец-то развеять слухи о его романе с Лаймой Вайкуле.
Валерий Леонтьев записал более 20 альбомов, многие из которых расходились огромными тиражам.
К примеру, за тираж альбомов "Дело вкуса" и "Грешный путь" артист был удостоен премии World Music Awards ("Best selling Russian Artist of the Year).
Журналисты часто называют артиста "легендой" и "мегазвездой" российской эстрады
Мать певца - его сестра?
Некоторые СМИ, в частности "Аргументы и факты", а также "Комсомольская правда" неоднократно писали , что
биологической матерью Валерия Леонтьева на самом деле являлась женщина, которую он считал своей родной сестрой.
2. Злоупотребление пластикой
Ни для кого, не секрет, что Валерий Леонтьев неоднократно прибегал к помощи пластических хирургов.
Одна из таких подтяжек привела к тому, что певец не мог нормально улыбаться и закрывать глаза.
3. Лайма и Валерий когда-то были женаты?
После исполнения хита "Вернисаж" публика мгновенно "поженила" артистов. Эту композицию Раймонда Паулса и Ильи Резника они впервые спели в 1986 году на совместном концерте советских и итальянских звезд. Они сразу заговорили как о паре - настолько убедительно артисты были в своем номере.
Миф - Лайма и Валерий Леонтьев муж и жена, долгое время считался правдой, это даже печаталось в газетах.
Оба музыканта все еще находятся в теплых и дружеских отношениях, поэтому не стесняются время от времени напоминать СМИ о своем "тайном романе".
Вайкуле 9 марта побывала в Москве на юбилейном концерте артиста, где поздравила его лично.
И ещё немного закулисья от встреч с коллегами и послевкусия от вчерашнего Грандиозного Юбилейного Вечера ВАЛЕРИЯ ЛЕОНТЬЕВА @valera_leontiev «Я ВЕРНУСЬ» В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ @statekremlinpalace !! Артистов, с которыми Валерий Яковлевич хотел разделить сцену было немного, далеко не все удостоились этой чести, тем приятнее нам с Лаймой @laima_vaikule_official было ощутить некоторую эксклюзивность и причастность к Большому Празднику Большого Мастера, так же как и @alla_orfey @igor__krutoy @irinaallegrova.ru @igor_nikolaev_music .. Look by @dolcegabbana @stefanogabbana