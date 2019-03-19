Две смерти, семь человек в больнице: эстонская рыба вызвала вспышку листериоза

По словам пресс-секретаря датской медицинской лаборатории Statens Serum Institute Луизе Мюллер, первый известный случай листериоза зафиксирован в сентябре 2016 года, пять следующих – в 2017 году, один в 2018, и еще два – в 2019 году. Все заразившиеся перед заболеванием ели рыбу холодного копчения из Эстонии. По данным Ветеринарно-пищевого департамента, речь идет о рыбе с завода M.W. Vool.

«В продаваемой в Дании, но произведенной в Эстонии рыбе холодного копчения обнаружили листерии. Мы знаем, что это эстонский производитель, эту рыбу не производят и не изготавливают в Дании, - подчеркнула Мюллер. – Мы не можем исключать, что из-за этого продукта заболело больше людей».

Поставщик эстонской рыбы холодного копчения в Данию, компания Food For You, разослала сообщение, в котором призывает клиентов вернуть 200-граммовую упаковку форели холодного копчения.

По данным эстонского Ветеринарно-пищевого департамента, 8 марта к ним поступила информация о вспышке листериоза, вызванной эстонской продукцией, в пяти странах ЕС. «Результаты анализов связывают вспышки заболеваний с продукцией эстонского предприятия M.V. Wool AS», - сказала пресс-секретарь департамента Элен Курвитс.

Она добавила: несмотря на то, что ранее департамент счел, что применяемые на предприятии меры для обеспечения безопасности продуктов достаточны, 13 мая, после сообщения об угрозе, департамент решил провести дополнительную проверку импортируемых продуктов M.V. Wool.

Листериоз вызывает бактерия под названием Listeria Monocytogenes, которой могут заразиться как животные, так и люди. Из-за широкого распространения листерий в природе люди часто с ними соприкасаются, однако это не всегда вызывает инфекцию.

Бактерия угрожает, прежде всего, людям со слабой иммунной системой. Для листериоза характерен длинный инкубационный период, который может варьироваться от нескольких дней до трех месяцев.

Причина заражения листериями – загрязненная пища, например, мясо, рыба, молочные продукты, салаты, фрукты и овощи. В отличие от других бактерий, распространяющихся через еду, листерия может размножаться даже при низких температурах, например, в холодильнике.

Член совета M.V. Wool и директор по продажам Индрек Раянгу порекомендовал обратиться за комментарием к руководителю предприятия Мати Ветевоолу, однако сказал, что у предприятия другое понимание случившегося.