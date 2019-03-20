Видео: Андрей Малахов навестил Лайму Вайкуле в Юрмале

"Это было неожиданно. Ничего особенного не планировалось, просто - у меня скоро день рождения", - ответила звезда изданию Privātā Dzīve.

Звезда опубликовала видео на своей странице в Instagram, на котором шоумен гладит собак звезды и приглашает на юбилейный концерт в Арену Рига 30 марта.

Вместе с певцом Янисом Стибелисом и группой DaGamba, которые пришли в дом певицы на репетицию, Лайма устроила для Малахова настоящее шоу.

Телеведущий подчеркнул, что спонтанно отправившись в Юрмалу к Лайме, он волновался как школьник, который прогулял урок математики.