Видео: Андрей Малахов навестил Лайму Вайкуле в Юрмале

14 марта прошла вечеринка-сюрприз в честь дня рождения Лаймы Вайкуле, которую для звезды организовали ее коллеги. Днем ранее в резиденции певицы побывал ее хороший друг, популярный российский телеведущий Андрей Малахов.
"Это было неожиданно. Ничего особенного не планировалось, просто - у меня скоро день рождения", - ответила звезда изданию Privātā Dzīve.
Звезда опубликовала видео на своей странице в Instagram, на котором шоумен гладит собак звезды и приглашает на юбилейный концерт в Арену Рига 30 марта.
Вместе с певцом Янисом Стибелисом и группой DaGamba, которые пришли в дом певицы на репетицию, Лайма устроила для Малахова настоящее шоу.
Телеведущий подчеркнул, что спонтанно отправившись в Юрмалу к Лайме, он волновался как школьник, который прогулял урок математики.
Галерея: сюрприз-вечеринка Лаймы Вайкуле