Ср, 20.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле
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Видео: Андрей Малахов навестил Лайму Вайкуле в Юрмале

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Лайма Вайкуле и Андрей Малахов

ФОТО: https://www.instagram.com/laima_vaikule_official/

14 марта прошла вечеринка-сюрприз в честь дня рождения Лаймы Вайкуле, которую для звезды организовали ее коллеги. Днем ранее в резиденции певицы побывал ее хороший друг, популярный российский телеведущий Андрей Малахов.

"Это было неожиданно. Ничего особенного не планировалось, просто - у меня скоро день рождения", - ответила звезда изданию Privātā Dzīve.

Звезда опубликовала видео на своей странице в Instagram, на котором шоумен гладит собак звезды и приглашает на юбилейный концерт в Арену Рига 30 марта. 

Вместе с певцом Янисом Стибелисом и группой DaGamba, которые пришли в дом певицы на репетицию, Лайма устроила для Малахова настоящее шоу. 

Телеведущий подчеркнул, что спонтанно отправившись в Юрмалу к Лайме, он волновался как школьник, который прогулял урок математики. 

Галерея: сюрприз-вечеринка Лаймы Вайкуле

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