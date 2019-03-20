Друг Юлии Началовой сообщил, что незадолго до смерти она победила рак

16 марта не стало известной российской певицы и телеведущей Юлии Началовой. Врачи сделали все возможное, чтобы ее спасти, но, увы, чуда не произошло. Ей было 38, и она страдала целым рядом заболеваний. И вот на днях стало известно, что Юля боролась еще и с онкологией.
По словам специалистов, смерть Началовой наступила из-за сепсиса, осложненного целым рядом недугов, в числе которых назывались волчанка, подагра и сердечно-сосудистая недостаточность. Но, как оказалось, это еще не все.
Известный телеведущий, участник "Фабрики звезд" Егор Иващенко, который подружился с Юлией на шоу "Один в один", где она была его наставником, сообщил изданию "Комсомольская правда", что буквально за несколько недель до смерти певица боролась с раком.
Мы готовимся ко 2 туру @odin_v_odin_show 👌 пробуем , репетируем вокал, актерское Мастерство . Образ - один из самых сложных . Но каждый раз - как в первый раз !!!) Мое первое правило было , когда я была на шоу во 2 сезоне- это относится с большой любовью к тому артисту , образ которого ты показываешь , даже если ты не слушаешь такой стиль музыки , полюби его и его песню Всей душой .
«Мне показалось, что общение со мной стало для Юли своеобразной исповедью. Мне кажется, она предчувствовала свой уход. Юля рассказывала мне такие подробности своей жизни, которые, наверное, только врачу можно рассказать (...)
Юля говорила о страшных вещах с абсолютно детской непосредственностью, всегда с улыбкой. Я думаю, она до конца не понимала всю серьезность ситуации",
- приводит слова Иващенко "КП".
Началова рассказала Егору, что незадолго до начала съемок проекта она победила онкологическое заболевание - лимфому. Врачи диагностировали у нее опухоль на ранних стадиях, поэтому она достаточно быстро с ней справилась. "Возможно, иммунитет был ослаблен еще и химиотерапией. Я не уверен, что она проходила эту процедуру, и не знаю, какими способами она боролась с этой болезнью.
Знаю только, что проблема такая была. Об этом она рассказала мне лично, добавив, что чувствует себя хорошо, но все равно переживает за свою жизнь.
Разговор был примерно месяц назад..." - добавил Иващенко.
Ты - чудо. Ты сделала свой выбор. Я постараюсь не быть эгоистом и сказать, что тебе так лучше🙏🏻 ты - свет, ты - радость. Наверно, наш разговор на проекте стал для тебя исповедью. Не знаю, почему и с какой целью ты выбрала меня для откровенной и тёплой беседы?!... но я счастлив с тобой быть знакомым. Ты - талант! Я тебя отпускаю в бесконечную жизнь. Я никогда не писал подобные посты, потому что считал такие моменты очень личными. Но о тебе я хочу, чтобы помнили и знали люди как можно дольше🙏🏻 лети, Юленька! Я был в самолете, когда ты поднялась в вечность... я с тобой поговорил рядом с Богом, на высоте 11 тысяч метров. #ЮляНачалова #вечнаяПамять #ангелЮлия #талантБессмертен