Друг Юлии Началовой сообщил, что незадолго до смерти она победила рак

По словам специалистов, смерть Началовой наступила из-за сепсиса, осложненного целым рядом недугов, в числе которых назывались волчанка, подагра и сердечно-сосудистая недостаточность. Но, как оказалось, это еще не все.

Известный телеведущий, участник "Фабрики звезд" Егор Иващенко, который подружился с Юлией на шоу "Один в один", где она была его наставником, сообщил изданию "Комсомольская правда", что буквально за несколько недель до смерти певица боролась с раком.

«Мне показалось, что общение со мной стало для Юли своеобразной исповедью. Мне кажется, она предчувствовала свой уход. Юля рассказывала мне такие подробности своей жизни, которые, наверное, только врачу можно рассказать (...)

Юля говорила о страшных вещах с абсолютно детской непосредственностью, всегда с улыбкой. Я думаю, она до конца не понимала всю серьезность ситуации",

- приводит слова Иващенко "КП".

Началова рассказала Егору, что незадолго до начала съемок проекта она победила онкологическое заболевание - лимфому. Врачи диагностировали у нее опухоль на ранних стадиях, поэтому она достаточно быстро с ней справилась. "Возможно, иммунитет был ослаблен еще и химиотерапией. Я не уверен, что она проходила эту процедуру, и не знаю, какими способами она боролась с этой болезнью.

Знаю только, что проблема такая была. Об этом она рассказала мне лично, добавив, что чувствует себя хорошо, но все равно переживает за свою жизнь.