Друг Юлии Началовой сообщил, что незадолго до смерти она победила рак

Мы готовимся ко 2 туру @odin_v_odin_show 👌 пробуем , репетируем вокал, актерское Мастерство . Образ - один из самых сложных . Но каждый раз - как в первый раз !!!) Мое первое правило было , когда я была на шоу во 2 сезоне- это относится с большой любовью к тому артисту , образ которого ты показываешь , даже если ты не слушаешь такой стиль музыки , полюби его и его песню Всей душой .

