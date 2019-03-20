СМИ:Барецкий назвал причину распада "Ленинграда"

Музыкант и шоумен Стас Барецкий назвал виновника распада группы "Ленинград", сообщает ФАН.
По мнению шоумена именно новая жена Шнурова Ольга Абрамова повлияла на решение распустить группу.
"Она его подтолкнула к этой мысли окончательно, что ему не нужно таскать с собой 15-18 человек, что можно выступать и одному, ну, или взять трех-четырех человек, и достаточно", — заявил он.
Ранее российский музыкант Сергей Шнуров на своей Instagram-странице написал, что он устал от шоу-бизнеса и распускает группу.
Артист отметил, что он устал заниматься творчеством и петь матерные песни для публики. Шнуров объяснил, что этот концертный тур будет прощальным.
В конце 2018 года некий источник из окружения группы сообщал, что жена Шнурова занимается финансовыми делами "Ленинграда" и посоветовала мужу уволить некоторых музыкантов и сократить зарплаты в два раза.