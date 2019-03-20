Ср, 20.03.2019
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Выжил, поедая траву. В пустыне нашли заблудившегося мальчика

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Пустыня. Иллюстративное фото

ФОТО: EPA-AFI

В Аргентине спасатели нашли пятилетнего мальчика, который заблудился в пустыне, сообщает BBC.

Пятилетний Бенджамин Санчес потерялся во время семейной прогулки. За сутки ребенок прошел 21 км от точки исчезноваения. 

"Играл с мамой и убежал. Сначала слышал её голос, но потом заблудился. Начал её звать, но она не отзывалась", - рассказал мальчик.

Бенджамина нашёл один мотоциклист. Мальчик сидел под деревом. В поисковой операции участвовали 1000 людей: стражи правопорядка, спасатели и добровольцы. 

Мальчик рассказал спасателям, что выжил, поедая траву, а воду пил из ручья. После того, как его нашли, мальчика доставили в больницу. У мальчика диагностировали лёгкое обезвоживание. 

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