Выжил, поедая траву. В пустыне нашли заблудившегося мальчика

В Аргентине спасатели нашли пятилетнего мальчика, который заблудился в пустыне, сообщает BBC.
Пятилетний Бенджамин Санчес потерялся во время семейной прогулки. За сутки ребенок прошел 21 км от точки исчезноваения.
"Играл с мамой и убежал. Сначала слышал её голос, но потом заблудился. Начал её звать, но она не отзывалась", - рассказал мальчик.
Бенджамина нашёл один мотоциклист. Мальчик сидел под деревом. В поисковой операции участвовали 1000 людей: стражи правопорядка, спасатели и добровольцы.
Compartí una mañana especial junto al pequeño Benjamín, quien me contó lo que vivió durante el tiempo que estuvo perdido.— Sergio Uñac (@sergiounac) March 19, 2019
Me emociona y agradezco profundamente lo logrado ayer, esto habla del tremendo corazón que tenemos los sanjuaninos. #SanJuan pic.twitter.com/PeCduKK2uW
Мальчик рассказал спасателям, что выжил, поедая траву, а воду пил из ручья. После того, как его нашли, мальчика доставили в больницу. У мальчика диагностировали лёгкое обезвоживание.