Выжил, поедая траву. В пустыне нашли заблудившегося мальчика

Пятилетний Бенджамин Санчес потерялся во время семейной прогулки. За сутки ребенок прошел 21 км от точки исчезноваения.

"Играл с мамой и убежал. Сначала слышал её голос, но потом заблудился. Начал её звать, но она не отзывалась", - рассказал мальчик.

Бенджамина нашёл один мотоциклист. Мальчик сидел под деревом. В поисковой операции участвовали 1000 людей: стражи правопорядка, спасатели и добровольцы.

Compartí una mañana especial junto al pequeño Benjamín, quien me contó lo que vivió durante el tiempo que estuvo perdido.

Me emociona y agradezco profundamente lo logrado ayer, esto habla del tremendo corazón que tenemos los sanjuaninos. #SanJuan pic.twitter.com/PeCduKK2uW — Sergio Uñac (@sergiounac) March 19, 2019