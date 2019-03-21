В Юрмале выступит юморист и певец Максим Галкин

Концерты Максима Галкина нельзя причислить к какому-то одному жанру. В них сочетаются пародии и песни, искрометный юмор и душевная беседа.

Когда артист появляется на сцене, в зале мгновенно возникает атмосфера радости, хорошего настроения и праздника. Максим Галкин элегантно и мастерски управляет настроением зрителей, не отпуская их внимание ни на минуту.

Публика знает многие его монологи наизусть, но все равно готова слушать их вновь. Каждая миниатюра и реприза Максима Галкина отточены до филигранного блеска, мастерство артиста вызывает восхищение.

Максим Галкин не нуждается в особом представлении. В рекордно короткие сроки он достиг огромной популярности и зрительского признания.

Артист утверждает, что пародировать ему разрешено любых персонажей из мира культуры, политики и других сфер.

Он настолько искрометно и безобидно представляет со сцены новые образы, что обижаться на него не приходится. В своих пародиях он всегда "попадает в точку", подмечая самые характерные особенности поведения, интонации голоса, мимику своих героев.