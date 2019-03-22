На съемках "Игры престолов" Эмилия Кларк чуть не умерла от кровоизлияния в мозг

Эмилия Кларк призналась, что перенесла две опасные для жизни аневризмы.

В интервью для издания The New Yorker, Кларк объяснил, что ее здоровье ухудшилось сразу после успешного выхода первого сезона "Игры престолов".

"Как раз тогда, когда все мои детские мечты, казалось, сбылись, я чуть не сошла с ума. Я никогда не рассказывал эту историю публично, но сейчас пришло время", - начала актриса.

В то время как ее персонаж, Дейенерис Таргариен, был описан как смесь Наполеона, Жанны д'Арк и Лоуренса Аравийского, Кларк объяснила, что она "едва ли чувствовала себя воинственным духом", когда пришло время продвигать первый сезон.

"Игра престолов" ФОТО: Publicitātes foto

"Я была в ужасе. В ужасе от внимания, в ужасе от бизнеса, который я едва понимала, в ужасе от попыток оправдать веру, которую создала мне картина. Я чувствовала себя во всех отношениях обнаженной", - объяснила она.

Актриса сказала, что до "Игры престолов" она считала себя здоровым человеком.

"Иногда у меня возникало легкое головокружение, потому что у меня часто было низкое кровяное давление... Время от времени у меня кружилась голова и я теряла сознание", - сказала она.

"Когда мне было четырнадцать лет, у меня была мигрень, которая удерживала меня в постели в течение нескольких дней, и в театральном училище я время от времени приходил в упадок. Но все это казалось управляемым, частью стресса, связанного с тем, чтобы быть актером и жизнь в целом. Теперь я думаю, что я могла испытывать признаки того, что должно было произойти".

Кларк впервые заметила, что что-то не так в феврале 2011 года.

"Я сразу почувствовала, будто что-то сжимает мой мозг. Я пыталась игнорировать боль и подавить ее, но просто не могла", - рассказала она.

Кадр из сериала "Игра престолов" ФОТО: AP/Scanpix

Она пояснила, что это были за страшные ощущения: "Каким-то образом, почти ползая, я добрался до раздевалки. Между тем боль - стреляющая, колющая, стискивающая боль - становилась все сильнее. Подсознательно я понимала: мой мозг поврежден ".

Артистка призналась, что она помнит звук сирены, машины скорой помощи. Она слышала голоса, кто-то говорил, что у нее слабый пульс.

"Кто-то нашел мой телефон и позвонил моим родителям, которые живут в Оксфордшире, и им сказали, что я в отделении неотложной медицинской помощи".

Кларк сделали МРТ. У нее было диагностировано субарахноидальное кровоизлияние (SAH), "инсульт, угрожающий жизни, вызванный кровотечением в мозг".

"У меня была аневризма, разрыв артерии", - сказала она.

Вскоре Кларк узнал, что примерно треть пациентов с таким диагнозом умирает сразу. Ей нужно было сделать операцию на головном мозге, чтобы закрыть аневризму, хотя процедура имела много рисков. Она хотела отказаться, но врачи настояли.