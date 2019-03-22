На съемках "Игры престолов" Эмилия Кларк чуть не умерла от кровоизлияния в мозг

Британская 32-летняя актриса Эмилия Кларк, которая знакома по роли Дейенерис Таргариен рассказала, что перенесла две тяжелейшие операции и чудом осталась жива. Об этом пишет Hollywoodreporter.com.
Эмилия Кларк призналась, что перенесла две опасные для жизни аневризмы.
В интервью для издания The New Yorker, Кларк объяснил, что ее здоровье ухудшилось сразу после успешного выхода первого сезона "Игры престолов".
"Как раз тогда, когда все мои детские мечты, казалось, сбылись, я чуть не сошла с ума. Я никогда не рассказывал эту историю публично, но сейчас пришло время", - начала актриса.
В то время как ее персонаж, Дейенерис Таргариен, был описан как смесь Наполеона, Жанны д'Арк и Лоуренса Аравийского, Кларк объяснила, что она "едва ли чувствовала себя воинственным духом", когда пришло время продвигать первый сезон.
"Я была в ужасе. В ужасе от внимания, в ужасе от бизнеса, который я едва понимала, в ужасе от попыток оправдать веру, которую создала мне картина. Я чувствовала себя во всех отношениях обнаженной", - объяснила она.
Актриса сказала, что до "Игры престолов" она считала себя здоровым человеком.
"Иногда у меня возникало легкое головокружение, потому что у меня часто было низкое кровяное давление... Время от времени у меня кружилась голова и я теряла сознание", - сказала она.
"Когда мне было четырнадцать лет, у меня была мигрень, которая удерживала меня в постели в течение нескольких дней, и в театральном училище я время от времени приходил в упадок. Но все это казалось управляемым, частью стресса, связанного с тем, чтобы быть актером и жизнь в целом. Теперь я думаю, что я могла испытывать признаки того, что должно было произойти".
Кларк впервые заметила, что что-то не так в феврале 2011 года.
"Я сразу почувствовала, будто что-то сжимает мой мозг. Я пыталась игнорировать боль и подавить ее, но просто не могла", - рассказала она.
Она пояснила, что это были за страшные ощущения: "Каким-то образом, почти ползая, я добрался до раздевалки. Между тем боль - стреляющая, колющая, стискивающая боль - становилась все сильнее. Подсознательно я понимала: мой мозг поврежден ".
Артистка призналась, что она помнит звук сирены, машины скорой помощи. Она слышала голоса, кто-то говорил, что у нее слабый пульс.
"Кто-то нашел мой телефон и позвонил моим родителям, которые живут в Оксфордшире, и им сказали, что я в отделении неотложной медицинской помощи".
Кларк сделали МРТ. У нее было диагностировано субарахноидальное кровоизлияние (SAH), "инсульт, угрожающий жизни, вызванный кровотечением в мозг".
"У меня была аневризма, разрыв артерии", - сказала она.
Вскоре Кларк узнал, что примерно треть пациентов с таким диагнозом умирает сразу. Ей нужно было сделать операцию на головном мозге, чтобы закрыть аневризму, хотя процедура имела много рисков. Она хотела отказаться, но врачи настояли.
Тем не менее, она была уверена, что это не будет худшим испытанием в ее жизни.
Она испытала невыносимую боль и провела в больнице две недели. Актриса впала в панику и испытывала страх.
"Я не могла видеть после операции... Я понимала, что я актриса, мне надо помнить текст, а я не могу вспомнить свое имя", - призналась Кларк.
К счастью, медикам удалось восстановить все функции мозга, правда из больницы звезда вышла только спустя месяц.
Когда Кларк вернулась к работе, ей посоветовали скрывать диагноз.
Но на этом злоключения артистки не закончились. Оказалось, что во второй половине мозга у нее есть еще одна аневризма и она может разорваться в любую секунду.
После второго и третьего сезона "Игры престолов", актриса узнала, что аневризма выросла вдвое. Она согласилась на еще одну операцию. Медики обещали, что в этот раз все пройдет менее рискованно.
Очнувшись в своей палате, Эмилия почувствовала невероятную головную боль. Ей казалось, что она умирает. Была сделана еще одна операция, на этот раз с трепанацией черепа.
Она покинула операционную с титановой пластиной в голове. Далее следовал длинный путь восстановления. Актриса боялась, что она может лишиться возможности двигаться, говорить или видеть.
После выписки ей было нужно отправиться на фестиваль Comic-Con, где она снова ощутила сильную головную боль. Но тут к ней подошел ее агент и сказал, что репортер MTV ждет ее на интервью.
"Я подумала тогда: у меня есть отличный шанс умереть в прямом эфире", - пошутила Кларк.
Эмилия Кларк утверждает, что сейчас она чувствует себя хорошо. Она отметила, что хотела бы создать благотворительную организацию под названием Same You, которая будет помогать людям, восстанавливающимся после травм головного мозга и инсульта.
32-летняя исполнительница роли Дейенерис Таргариен считает, что ей крупно повезло. Она смогла выжить и закончить съемки в финальном сезоне "Игры престолов".
Галерея: "Игра престолов": 7 сезон