Степаненко спрятала деньги от Петросяна на секретных счетах

СМИ стало известно, что у российской юмористки Елены Степаненко были заведены тайные счета, о которых ее бывший супруг Евгений Петросян даже не догадывался. Артистке удалось скрыть примерно 340 тысяч евро. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В конце 2018 года звездная пара развелась. Общее имущество и нажитый в браке капитал 73-летний Евгений Петросян и 65-летняя Елена Степаненко делили долго.
Судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
21 марта Хамовническому суду Москвы, в котором ведется дело Петросяна и Степаненко, стало известно о тайных счетах артистки.
Как передает Telegram-канал Mash, правоохранительные органы нашли в российских банках десятки вкладов артистки, на которых в общей сложности хранится около 25 миллионов рублей (примерно 340 тысяч евро).
Артистка не рассказала об этих деньгах, но теперь и они присоединены к общей сумме иска.