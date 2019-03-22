Степаненко спрятала деньги от Петросяна на секретных счетах

В конце 2018 года звездная пара развелась. Общее имущество и нажитый в браке капитал 73-летний Евгений Петросян и 65-летняя Елена Степаненко делили долго.

Судебные разбирательства продолжаются до сих пор.

21 марта Хамовническому суду Москвы, в котором ведется дело Петросяна и Степаненко, стало известно о тайных счетах артистки.

Как передает Telegram-канал Mash, правоохранительные органы нашли в российских банках десятки вкладов артистки, на которых в общей сложности хранится около 25 миллионов рублей (примерно 340 тысяч евро).