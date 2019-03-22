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Степаненко спрятала деньги от Петросяна на секретных счетах

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Елена Степаненко

ФОТО: Кадр из видео

СМИ стало известно, что у российской юмористки Елены Степаненко были заведены тайные счета, о которых ее бывший супруг Евгений Петросян даже не догадывался. Артистке удалось скрыть примерно 340 тысяч евро. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В конце 2018 года звездная пара развелась. Общее имущество и нажитый в браке капитал 73-летний Евгений Петросян и 65-летняя Елена Степаненко делили долго. 

Судебные разбирательства продолжаются до сих пор. 

21 марта Хамовническому суду Москвы, в котором ведется дело Петросяна и Степаненко, стало известно о тайных счетах артистки.

Как передает Telegram-канал Mash, правоохранительные органы нашли в российских банках десятки вкладов артистки, на которых в общей сложности хранится около 25 миллионов рублей (примерно 340 тысяч евро).

Артистка не рассказала об этих деньгах, но теперь и они присоединены к общей сумме иска. 

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