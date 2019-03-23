Когда-то в двух шикарных домах в югендстиле, расположенных на улице Калнциема в Риге, располагалось элитарное жилье и коммерческие площади. В ноябре прошлого года они пережили пожар. Дома горели целых три дня, часть зданий позже была демонтирована, что навело на мысли об умышленном поджоге. Что произойдет дальше - покажет время и мотивация нынешних хозяев.

Уже многие годы после развала СССР два красивейших дома на улице Калнциема, на левом берегу Даугавы терпеливо ожидают своей участи. В свое время шестиэтажные дома создали легендарные латышские архитекторы - дом на Калнциема 2B построен в 1913 году по проекту Эдгара Волдемара Эдуарда Фризендорфа, а здание на Калнциема 2A - в 1912 году по проекту Яна Алксниса. На данный момент обоим домам присвоена классификация развалин B категории: часть дома на Калнциема 2В сгорела, а часть - демонтирована.

Оба здания имеют культурно-исторческую ценность и их можно рассматривать как архитектурные памятники, однако они не включены в список охраняемых культурных памятников страны. Это означает, что для никаких препятствий для перемен на 6 этажах этой архитектурной красоты нет.

ФОТО: Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija "Zudusī Latvija"

Права на дома - из стороны в сторону

Дома можно сравнить с двумя сестрами - они построены в одно и тоже время в схожем стиле. Сначала здесь сдавались квартиры. В довоенное время жили известные в латвийском обществе люди, а в советские времена располагались детская поликлиника и детская стоматологическая клиника.

Беды домов начались после начала денационализации.

В 90-ые года на дом по адресу Калнциема 2A свои права заявила РПЦ, а у дома 2B и земли под ним оказалось 5 владельцев-наследников, которые часть здания отдали Детской клинической университетской больнице.

Больница после смерти одной из наследниц в 2002 году продала недвижимость на аукционе Latio, где частичные права приобрело дочернее предприятие банка Parex, позже оно и у остальных владельцев выкупило оставшуюся недвижимость, а также приобрело дом на 2A.

Осенью 2006 года оба дома приобрело SIA “Trineons”, которое в 2010 году банкротировало. Здания попали в руки администраторов неплатёжеспособности, а позже их переняло “Dekarta Property”, которое принадлежало россиянину Денису Киму. Вскоре здания попали в руки SIA “Kalnciema Rezidence”, которое пообещало вдохнуть вторую жизнь, но, как мы знаем, ничего подобного не произошло.

В 2018 году хозяева сменились в который раз и на данный момент уже ставшие развалинами дома принадлежат эстонскому предприятию SIA “NC K2A”.

ФОТО: Jānis Škapars

Война с жильцами: выметайтесь!

Здесь не живут сравнительно недавно - с 2011 года, когда владельцы недвижимости разными способами пытались избавиться от жильцов.

В центре Риги у жильцов не было отопления, а в конце войны было отключено и водоснабжение. В СМИ попала информация за 2010 год - владелец проинформировал жильцов, что дом больше не обслуживается. Рижская дума искала новых владельцев, однако в апреле 2011 года ситуация стала вовсе критической - здесь пропала холодная вода. Жильцы пытались заключить индивидуальные договора с Rīgas ūdens, однако последние до последнего отказывались, в следствии чего РД целую неделю пришлось доставлять питьевую воду в бочках. К счастью, вскоре подача воды была восстановлена.

Тем временем владельцы здания поняли, люди остаются проживать, а значит их надо "выкуривать" из их же квартир: в итоге здесь не было воды и канализации, а в холодные месяца - отключили отопление.

Большей части здесь живущих пришлось покинуть свои жилища, но на их место пришли бомжи, что стало головной болью для оставшихся. Вскоре дом покинул последний житель.

"Kalnciema rezidences" jūgendstila namu sākotnējā vīzija ФОТО: Publicitātes foto

Сгоревшая красота

На данный момент оба дома находятся в весьма плачевном сотоянии. Присвоенная им категория свидетельствует: здания деградируют и могутт быть опасными для человека, к домам применена повышенная ставка налога на недвижимость.

В 2017 году самоуправление воззвало владельца дома 2B привести в порядок здание, дом на 2A - в мае 2018 года. Реакции не последовало. Не реагировали они и на штрафы.