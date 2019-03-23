The Dirt - фильм, после которого хочется помыться
22 марта состоялась премьера картины "Грязь" (The Dirt), которую выпустила компания Netflix. Это фильм об американской глэм-группе Mötley Crüe. Стоит отметить, что он основан на автобиографичной книге, да и сами участники коллектива настояли на таком отражении их прошлого - предельно откровенном, невероятно жестком и без каких-либо прикрас.
Netflix уже получили славу компании-новатора, которая снимает не как остальной Голливуд. Поэтому совершенно логично, что после попыток Paramount снять "причесанную" версию о настоящей рокерской жизни, Mötley Crüe сменила продюсеров картины и выбрала Netflix.
Sex, drugs and rock'n'roll - этим банальным выражением можно описать весь полуторачасовой фильм.
Если среди читателей есть те, кто видели картину 2001 года "Рок-звезда" (Rock Star) и думали, что вот там им показали "треш и угар", который творился во время концертных туров. А вот и нет, считают Mötley Crüe!
Настоящую жизнь знаменитого рок-музыканта времен 90-х показали именно здесь.
Для тех, кто не знаком с жизнь рок-музыкантов, кто не читал биографий, кто не проводил время за кулисами - это картина станет шоком. Да и даже для тех, кто знаком с околомузыкальной тусовкой, фильм станет шоком, правда, значительно меньшим.
Не стоит ждать романтичной и красивой истории про четырех друзей, которые решили создать группу, а потом, они стали богатыми и жили долго и счастливо.
"Грязь" - это реальная история о боли, предательствах, наглости, вседозволенности, головокружительной славе, популярности, наркозависимости, а также о том, что за все в жизни надо платить.
Несовершеннолетним и особо впечатлительным этот фильм смотреть не рекомендуется. Слишком много откровенных и обнаженных сцен, которые с общим антуражем лавируют на грани. Хотя, если взять клипы и концертные выступления Mötley Crüe, то это вполне оправданно. Разве можно было показать иначе?
Герои молоды, амбициозны и красивы. У всех общая цель - добиться успехов и иметь "деньги и девочек". Показанное на экране из полной анархии и безумия превращается в логичное повествование.
Музыканты - они как дети с кучей психотравм и внутренних проблем. Об этом говорят сами герои на протяжении всего фильма.
У каждого из них был мотив и следствие, чтобы перейти на "темную сторону" и падать вниз, именно в тот момент, когда у них было все.
"Этот фильм, по сути, срез эпохи, откуда мы родом. В картине рассказывается, как происходило становление нашей группы, какую музыку мы слушали. Фильм получился честным, это настоящая история Mötley Crüe", - признался бас-гитарист группы Никки Сикс.
Сами музыканты неоднократно отмечали, что они довольно туманно помнят те годы, когда создавалась книга (20 лет назад), поэтому есть вероятность их фантазии и некого преувеличения. Да и сама картина - это не документальный фильм, а художественный, который лишь основан на книге.
К примеру, Оззи Озбор признался, что он даже не помнит сцены, которая показана в фильме. Об этом пишет издание Rolling Stone.
В картине есть масса неточностей, и это не только несовпадения песен по годам.
Во-первых, пропал факт существования первого вокалиста Mötley Crüe, а во-вторых - музыканты выглядят просто везунчиками, с ним подписали контракт всего за 5 минут.
В фильме показано, что Том расстроен тем, что Винс занимался сексом с его девушкой. В реальности он говорил, что та "девушка для него ничего не значила, а само происшествие было забавным".
Watched #thedirtmovie last night it was surprisingly awesome! As a fan i was instantly skeptical that anyone besides the guys could tell their own epic story but damn was it good. Ive spent years reading the books and interviews watching videos like every fan so i can tell these actors were doing the same they nailed it! #thedirtmovie #motleycrue #nikkisixx #mickmars #moviesthatrock
Менеджера Дока Макги уволили не за то, что он организовал встречу Никки с его матерью, как показали зрителям, а после концерта на московском фестивале в 1989 году. Когда оказалось, что у других групп было больше привилегий во время выступления.
Создатели забыли рассказать про Памелу Андерсон.
Барабанщик Томми Ли женился на актрисе Памеле Андерсон в 1995 году, спустя четыре дня после знакомства. В браке у них родилось двое детей. В прессе была невероятная шумиха про их секс-видео.
Томми Ли также совершил нападение на супругу, после чего был арестован и провел шесть месяцев в тюрьме. Развод состоялся в 1998 году. СМИ в те годы только и писали о взаимоотношениях Андерсон и Ли, но в фильме про экс-супругу даже не упомянули.
Возможно, что фильм нарочно укорочен, либо сценарий был укорочен.
Акцент всей картины сделан больше на зрелищность, попытку передать атмосферу и "чувство угара", которое испытывали герои. К тому же, если вы эстет, то у вас, скорее всего, возникнет желание помыться после просмотра.