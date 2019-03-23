The Dirt - фильм, после которого хочется помыться

К примеру, Оззи Озбор признался, что он даже не помнит сцены, которая показана в фильме. Об этом пишет издание Rolling Stone.

В картине есть масса неточностей, и это не только несовпадения песен по годам.

Во-первых, пропал факт существования первого вокалиста Mötley Crüe, а во-вторых - музыканты выглядят просто везунчиками, с ним подписали контракт всего за 5 минут.

В фильме показано, что Том расстроен тем, что Винс занимался сексом с его девушкой. В реальности он говорил, что та "девушка для него ничего не значила, а само происшествие было забавным".

Менеджера Дока Макги уволили не за то, что он организовал встречу Никки с его матерью, как показали зрителям, а после концерта на московском фестивале в 1989 году. Когда оказалось, что у других групп было больше привилегий во время выступления.

Создатели забыли рассказать про Памелу Андерсон.

Барабанщик Томми Ли женился на актрисе Памеле Андерсон в 1995 году, спустя четыре дня после знакомства. В браке у них родилось двое детей. В прессе была невероятная шумиха про их секс-видео.

Томми Ли также совершил нападение на супругу, после чего был арестован и провел шесть месяцев в тюрьме. Развод состоялся в 1998 году. СМИ в те годы только и писали о взаимоотношениях Андерсон и Ли, но в фильме про экс-супругу даже не упомянули.

Возможно, что фильм нарочно укорочен, либо сценарий был укорочен.