Сб, 23.03.2019
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The Dirt - фильм, после которого хочется помыться
Sex, drugs and rock'n'roll

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The Dirt

ФОТО: https://www.instagram.com/fabiogcoelho/

22 марта состоялась премьера картины "Грязь" (The Dirt), которую выпустила компания Netflix. Это фильм об американской глэм-группе Mötley Crüe. Стоит отметить, что он основан на автобиографичной книге, да и сами участники коллектива настояли на таком отражении их прошлого - предельно откровенном, невероятно жестком и без каких-либо прикрас.  

Netflix уже получили славу компании-новатора, которая снимает не как остальной Голливуд. Поэтому совершенно логично, что после попыток Paramount снять "причесанную" версию о настоящей рокерской жизни, Mötley Crüe сменила продюсеров картины и выбрала Netflix. 

Sex, drugs and rock'n'roll - этим банальным выражением можно описать весь полуторачасовой фильм. 

Если среди читателей есть те, кто видели картину 2001 года "Рок-звезда" (Rock Star) и думали, что вот там им показали "треш и угар", который творился во время концертных туров. А вот и нет, считают Mötley Crüe!

Настоящую жизнь знаменитого рок-музыканта времен 90-х показали именно здесь.

Для тех, кто не знаком с жизнь рок-музыкантов, кто не читал биографий, кто не проводил время за кулисами - это картина станет шоком. Да и даже для тех, кто знаком с околомузыкальной тусовкой, фильм станет шоком, правда,  значительно меньшим. 

Не стоит ждать романтичной и красивой истории про четырех друзей, которые решили создать группу, а потом, они стали богатыми и жили долго и счастливо.

"Грязь" - это реальная история о боли, предательствах, наглости, вседозволенности, головокружительной славе, популярности, наркозависимости, а также о том, что за все в жизни надо платить. 

Несовершеннолетним и особо впечатлительным этот фильм смотреть не рекомендуется. Слишком много откровенных и обнаженных сцен, которые с общим антуражем лавируют на грани. Хотя, если взять клипы и концертные выступления Mötley Crüe, то это вполне оправданно. Разве можно было показать иначе? 

Герои молоды, амбициозны и  красивы. У всех общая цель  - добиться успехов и иметь "деньги и девочек". Показанное на экране из полной анархии и безумия превращается в логичное повествование. 

Музыканты - они как дети с кучей психотравм и внутренних проблем. Об этом говорят сами герои на протяжении всего фильма.

У каждого из них был мотив и следствие, чтобы перейти на "темную сторону" и падать вниз, именно в тот момент, когда у них было все. 

"Этот фильм, по сути, срез эпохи, откуда мы родом. В картине рассказывается, как происходило становление нашей группы, какую музыку мы слушали. Фильм получился честным, это настоящая история Mötley Crüe", - признался бас-гитарист группы Никки Сикс.

Сами музыканты неоднократно отмечали, что они довольно туманно помнят те годы, когда создавалась книга (20 лет назад), поэтому есть вероятность их фантазии и некого преувеличения. Да и сама картина - это не документальный фильм, а художественный, который лишь основан на книге.

К примеру, Оззи Озбор признался, что он даже не помнит сцены, которая показана в фильме. Об этом пишет издание Rolling Stone.

В картине есть масса неточностей, и это не только несовпадения песен по годам. 

Во-первых, пропал факт существования первого вокалиста Mötley Crüe, а во-вторых - музыканты выглядят просто везунчиками, с ним подписали контракт всего за 5 минут. 

В фильме показано, что Том расстроен тем, что Винс занимался сексом с его девушкой. В реальности он говорил, что та "девушка для него ничего не значила, а само происшествие было забавным". 

Менеджера Дока Макги уволили не за то, что он организовал встречу Никки с его матерью, как показали зрителям, а после концерта на московском фестивале в 1989 году. Когда оказалось, что у других групп было больше привилегий во время выступления.

Создатели забыли рассказать про Памелу Андерсон.

Барабанщик Томми Ли женился на актрисе Памеле Андерсон в 1995 году, спустя четыре дня после знакомства. В браке у них родилось двое детей. В прессе была невероятная шумиха про их секс-видео. 

Томми Ли также совершил нападение на супругу, после чего был арестован и провел шесть месяцев в тюрьме. Развод состоялся в 1998 году. СМИ в те годы только и писали о взаимоотношениях Андерсон и Ли, но в фильме про экс-супругу даже не упомянули. 

Возможно, что фильм нарочно укорочен, либо сценарий был укорочен.

Акцент всей картины сделан больше на зрелищность, попытку передать атмосферу и "чувство угара", которое испытывали герои. К тому же, если вы эстет, то у вас, скорее всего, возникнет желание помыться после просмотра. 

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