Астронавты NASA совершили выход в открытый космос и вернулись на борт МКС

Макклейн и Хейг начали выход из шлюза МКС lднем 22 марта. За 6,5 часа они установили на поверхности станции три блока адаптеров и подключили к ним новые более емкие литий-ионные аккумуляторы, которые заряжаются от одной из солнечных батарей МКС.

A couple of space construction workers are working outside today to upgrade the space station's power storage capacity. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/nt7HNEC7cK — Intl. Space Station (@Space_Station) March 22, 2019

Демонтированные ранее никель-водородные аккумуляторы планируется перенести с помощью дистанционного манипулятора на грузовой корабль, который после отстыковки от МКС сгорит в плотных слоях атмосферы.

Вторую секцию новых аккумуляторов Макклейн установит 29 марта вместе с астронавтом NASA Кристиной Кук в ходе первого в истории выхода двух женщин в открытый космос.

По плану продолжительность этой операции также составит 6,5 часа. Если Кук и Макклейн успеют выполнить основную задачу быстрее, то за оставшееся время им предстоит подготовить условия для следующего выхода астронавтов в космос, намеченного на 8 апреля. В этот день Ник Хейг и канадский астронавт Давид Сен-Жак должны будут закрепить на поверхности МКС кабели запасной системы электропитания дистанционного манипулятора Canadarm-2.