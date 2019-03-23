Сб, 23.03.2019
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Астронавты NASA совершили выход в открытый космос и вернулись на борт МКС
Прямая трансляция операции велась на сайте NASA

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ФОТО: twitter/Skillet2019

Астронавты NASA Энн Макклейн и Ник Хейг 22 марта совершили успешный выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), в ходе которого продолжили начатые еще в 2017 году работы по модернизации энергетического оборудования станции, передает ТАСС. Прямая трансляция операции велась на сайте NASA.

Макклейн и Хейг начали выход из шлюза МКС lднем 22 марта. За 6,5 часа они установили на поверхности станции три блока адаптеров и подключили к ним новые более емкие литий-ионные аккумуляторы, которые заряжаются от одной из солнечных батарей МКС.

Демонтированные ранее никель-водородные аккумуляторы планируется перенести с помощью дистанционного манипулятора на грузовой корабль, который после отстыковки от МКС сгорит в плотных слоях атмосферы.

Вторую секцию новых аккумуляторов Макклейн установит 29 марта вместе с астронавтом NASA Кристиной Кук в ходе первого в истории выхода двух женщин в открытый космос.

По плану продолжительность этой операции также составит 6,5 часа. Если Кук и Макклейн успеют выполнить основную задачу быстрее, то за оставшееся время им предстоит подготовить условия для следующего выхода астронавтов в космос, намеченного на 8 апреля. В этот день Ник Хейг и канадский астронавт Давид Сен-Жак должны будут закрепить на поверхности МКС кабели запасной системы электропитания дистанционного манипулятора Canadarm-2.

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