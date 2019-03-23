Опубликованы фото с опасным метеоритом, который взорвался над Беринговым морем

По информации космического ведомства США, объект вошел в атмосферу 18 декабря прошлого года. Он не долетел до Земли 26 км.

Мощность взрыва достигла 173 килотонн, что приблизительно в семь раз превышает силу взрыва атомной бомбы, которая была сброшена на Хиросиму. Это самый мощный космический объект за последние 30 лет, не считая Челябинского метеорита.

Отмечается, что метеорит весил около 1500 тонн, был 10 метров в диаметре и летел со скоростью 115200 kм/ч

Событие долго оставалось незамеченным из-за того, что произошло в безлюдном и удаленном месте, отметили в NASA. Данные об объекте появились с большой задержкой, поскольку ученым требовалось время на обработку снимков со спутников.

ФОТО: NASA/AFP