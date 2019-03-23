Наталия Орейро обратилась к Путину: «Дай мне паспорт!»

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро хочет получить российский паспорт, потому что чувствует себя «самой русской из иностранцев». С такой просьбой она обратилась к президенту России.
В разговоре с ведущим передачи Иваном Ургантом актриса отметила, что была в России уже примерно 15 раз и является «самой русской из иностранцев».
«Мне только остается, чтобы Путин дал мне паспорт», — сказала она. На это ведущий передачи предложил ей обратиться к президенту с этой просьбой напрямую.
«Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я», — заявила артистка.
Она назвала себя даже «более русской, чем Жерар Депардье», который получил российский паспорт по указу президента в январе 2013 года.