Сб, 23.03.2019
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Наталия Орейро обратилась к Путину: «Дай мне паспорт!»

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ФОТО: Instagram/natalia_oreiro_world

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро хочет получить российский паспорт, потому что чувствует себя «самой русской из иностранцев». С такой просьбой она обратилась к президенту России.

В разговоре с ведущим передачи Иваном Ургантом актриса отметила, что была в России уже примерно 15 раз и является «самой русской из иностранцев».

«Мне только остается, чтобы Путин дал мне паспорт», — сказала она. На это ведущий передачи предложил ей обратиться к президенту с этой просьбой напрямую.

«Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я», — заявила артистка.

Она назвала себя даже «более русской, чем Жерар Депардье», который получил российский паспорт по указу президента в январе 2013 года.

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