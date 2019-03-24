Вс, 24.03.2019
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Алибасов прокомментировал состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной

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Лидия Федосеева-Шукшина

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Продюсер Бари Алибасов, который является мужем народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказал журналистам о состоянии жены. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на РИА "Новости".

23 марта в СМИ распространилась информация, что у актрисы отказали ноги и она не может встать с постели. Лидия Федосеева-Шукшина была отправлена в больницу. 

Бари Алибасов пояснил журналистам, что супруга "чувствует себя прекрасно", у нее не отказали ноги. Сейчас Лидия Николаевна проходит плановую проверку здоровья. 

"Ничего у нее не отказало, это профилактическая госпитализация, ноги и у меня болят. Она систематически бывает в больнице на обследованиях, поддерживает здоровье в 80 лет", — сказал Алибасов.

Ранее была экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина.

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