Алибасов прокомментировал состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов, который является мужем народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказал журналистам о состоянии жены. Об этом пишет Gazeta.ru со ссылкой на РИА "Новости".
23 марта в СМИ распространилась информация, что у актрисы отказали ноги и она не может встать с постели. Лидия Федосеева-Шукшина была отправлена в больницу.
Бари Алибасов пояснил журналистам, что супруга "чувствует себя прекрасно", у нее не отказали ноги. Сейчас Лидия Николаевна проходит плановую проверку здоровья.
"Ничего у нее не отказало, это профилактическая госпитализация, ноги и у меня болят. Она систематически бывает в больнице на обследованиях, поддерживает здоровье в 80 лет", — сказал Алибасов.