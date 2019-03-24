Звезда недели: Валерий Сюткин - современный романтик с женой из Риги

Музыкой Сюткин увлекся в 1970-х годах - он играл на бас-гитаре и барабанах. Это была кавер-группе, которая исполняла the Beatles, Grand Funk Railroad, Deep Purple и т.д.

Жизненная позиция артиста

Он гордится тем, что вырос в своей профессии сам, сохраняя чувство собственного достоинства.

"Меня так воспитали, я так вошел в эту профессию и построил какой-то свой маленький шоу-бизнес. Потому что в том, что вокруг, со скандалами и демонстрацией нижнего белья, мне некомфортно.

Я ужасно рад, что мне удалось всего добиться без продюсеров, без контактов с каким-то кланами, потому что, когда ты заходишь в эту дверь, всегда стоит подумать о том, как ты из нее будешь выходить",

- признался он в интервью изданию "Афиша Daily" в 2015 году.

Для Валерия Сюткина совершенно неприемлемо воровать чужие песни, выходить на сцену неготовым, или когда ты ничего не умеешь. Он не понимает, как некотрые артисты создают компиляции из музыки разных авторов, а потом ставят под композицией свое имя. В 2018 году в эфире радио "Маяк" о высказался об Ольге Бузовой.

"Обязательно в поп-культуре должна быть какая-то фигня, чтобы всунуть. Она вообще ничего не умеет…Это вопиющая наглость…", - подчеркнул Сюткин.

Ведущий программы Александр Пушной подчеркнул, что артист прекрасно уживается с современными технологиями. Сюткин ведет Instagram, у него последний iPhone, а кроме того у него просто страсть разбирать и осваивать современные мобильные телефоны.

Об эмоциях и впечатлениях

Валерий Миладович признается, что до сих пор получает удовольствие от концертов. Особенно, ему нравится создавать оркестровые аранжировки для коллег по сцене. Есть масса вещей,которое способны его растрогать.

В интервью "Афиша Daily" он рассказал, что как-то в Юрмале он испытал сильнейшее впечатление.

Он включил телевизор, а там показывали Ринго Старра. Барабанщика "Битлз" спрашивали, что для него значит эта легендарная группа, а он ответил, что это "3 жопы, которые я видео на протяжении десятилетий".

Потом его спросили про Джорджа Хариссона.

"Про Джорджа, — сказал Ринго, и при этом он не изменился в лице, без всякого трагизма сказал, — Джорджа я видел последний раз за 3, максимум за 4 дня до его ухода, и он был плох, объективно. Он еле разговаривал, я посидел с ним часа полтора молча, подержал его за руку, потом говорю, Джордж, мне надо ехать, у меня там семейные дела, дети весь мозг выносят, ты же знаешь, как это бывает. Надо лететь в Вегас, Джордж, понимаешь, надо ехать", - рассказывал Ринго на экране.

""Ринго, ну хочешь, я поеду с тобой?", - спросил его Джордж. И тут пошли титры. Это был финал. Я просто, не побоюсь этого слова просто … [охренел], у меня слезы потекли ручьем...Только что выдал про три жопы, и тут раз...", - рассказал Сюткин свои впечатления от картины Скорсезе о Джордже Хариссоне.

Валерий Миладович неоднократно подчеркивал, что его кредо по жизни - это понимать на что нужно обращать внимание, а на что - нет.

"Расстраиваться нужно лишь в исключительных случаях: когда болеют близкие, что-то угрожает жизни и уходят родные. Остальное - ерунда",

- сказал год назад артист изданию Womanhit.ru.

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