"Она спала с Петровым и Хабенским": Юлия Хлынина рассказала о своем опыте

Как оказалось, не везде Юлии приходилось раздеваться самой. Иногда, это были дублеры.

"Ну не везде. Но да, были дублеры. Я не так давно начала работать с дублерами...", - объяснила Хлынина.

Хотя, в откровенных сценах с Александром Петровым снялась все-таки Юлия.

"Было достаточно комфортно - не было людей и оператором была женщина", - призналась актриса.

Она подчеркнула, что Петрова такие сцены не смущают, так как у него обширная фильмография.

В свою очередь, Регина Тодоренко отметила, что и у Хлыниной было достаточно постельных сцен с Константином Хабенским, а также в фильме "Купи меня". Ведущую интересовало, когда же была самая первая сцена, где Хлыниной пришлось раздеваться.

"В 18 лет. После первого курса...", - призналась Юлия.

Это было во время съемок картины Станислава Говорухина "Уик-энд".

"Там нужно было раздеваться...Он меня спросил: "Юль, ты же сделаешь это сама". Я подумала: "Конечно". Я была такая, на все готовая ради искусства. Он тогда сказал, что это будет тяжело...", - вспоминает она.

Хлынина рассказала что Говорухин ей очень помог. Он объяснял, что необходимо представить, что это раздевается не она, а порноактриса. Ей надо было сыграть порноактрису. Для этого Говорухин ей придумал псевдоним - Уткина.

"Представь, что это раздевается порноактриса", - сказал он тогда Юле.

Прошло много лет. Станислав Сергеевич пришел на премьеру картины "Дуэлянт", где у Хлыниной была очень яркая и откровенная сцена в карете. Режиссер подошел к Юлии и покуривая трубку спросил: "Ну что, Уткина, карьера продолжается?".

Актриса пояснила, что родители держат нейтралитет и не высказываются по поводу ее откровенных сцен в кино. Мама Юлии считает, что она уже выросла и уже ничего не поменяешь.